Альфа-банк получил в прямое владение долю в белорусской «сестре»

В ноябре 2025 г. Альфа-банк подал в Арбитражный суд Москвы иск к ABHB и ABHH с требованием о солидарном взыскании задолженности. Природа долга в материалах дела не упоминается. В том же месяце инстанция привлекла к делу в качестве третьих лиц белорусский Альфа-банк, а также кипрскую структуру из состава ABHH ABH Financial (ABHF), Министерство финансов и Банк России. В декабре суд удовлетворил просьбу истца о закрытии процесса, а в январе 2026 г. – иск полностью.