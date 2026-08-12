Альфа-банк получил в прямое владение долю в белорусской «сестре»Ему досталось 15,6% в счет задолженности по решению Арбитражного суда Москвы
Арбитражный суд Москвы позволил Альфа-банку получить в прямое владение 15,6% белорусского дочернего банка – ЗАО «Альфа-банк». Об этом «Ведомости» узнали из материалов инстанции. По решению суда доля в белорусской структуре должна перейти от кипрской АBH Belarus (ABHB) напрямую российскому банку в счет погашения задолженности в размере 40,2 млн швейцарских франков. ABHB входит в люксембургский ABH Holdings (ABHH) бизнесмена Михаила Фридмана и его партнеров.
В ноябре 2025 г. Альфа-банк подал в Арбитражный суд Москвы иск к ABHB и ABHH с требованием о солидарном взыскании задолженности. Природа долга в материалах дела не упоминается. В том же месяце инстанция привлекла к делу в качестве третьих лиц белорусский Альфа-банк, а также кипрскую структуру из состава ABHH ABH Financial (ABHF), Министерство финансов и Банк России. В декабре суд удовлетворил просьбу истца о закрытии процесса, а в январе 2026 г. – иск полностью.