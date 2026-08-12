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Главная / Инвестиции /

Результаты «Т» превысили прогноз, но чистая прибыль снизилась

На результат повлияла переоценка доли «Яндекса» на балансе
Анастасия Брянцева
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Группа «Т-технологии», которая развивает финансовую и лайфстайл-экосистему (банк, страховая компания, мобильный оператор, брокер), отчиталась за II квартал и первое полугодие 2026 г. по МСФО. Чистая выручка выросла за II квартал на 27% до 216,8 млрд руб. (консенсус-прогноз предполагал рост на 22% до 209,4 млрд руб.), а операционная прибыль прибавила 25% год к году и достигла 52,1 млрд руб. (прогноз – рост на 20% до 49,8 млрд руб.). За первое полугодие чистая выручка выросла на 26% до 414,2 млрд руб., а операционная прибыль составила 98,6 млрд руб. (+32%).

Но чистая прибыль группы просела, согласно обоим отчетам, за апрель – июнь она снизилась на 15% и составила 39,5 млрд руб., а за полугодие снизилась на 7% до 74,5 млрд руб. Рентабельность капитала (ROE) группы во II квартале снизилась до 28,1% с 28,4% годом ранее, а по итогам полугодия выросла до 27,4% с 26,5%.

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