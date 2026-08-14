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Главная / Финансы /

В «Синаре» считают временными факторы ослабления курса рубля

Инвестбанк не ждет масштабного снижения нацвалюты до конца года, сохраняя прогноз 80–83 руб./$
Екатерина Литова
Алексей Орлов
Алексей Орлов

Факторы, которые привели к ослаблению российского рубля относительно доллара в последние недели, главный экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин считает временными: вряд ли уже сегодня можно делать ставки на масштабное ослабление отечественной валюты до конца года, пишет он в своем комментарии. В связи с этим «Синара» сохраняет свой прогноз курса доллара на второе полугодие в диапазоне 80–83 руб./$.

В четверг, 13 августа, российская валюта зафиксировала минимум с весны: курс доллара на международном валютном рынке Forex превысил 84 руб., увеличившись в моменте на 1,58% и достигнув 84,04 руб. Выше этой отметки курс последний раз был в марте 2026 г. На 14 августа Банк России установил курс доллара на отметке 83,81 руб. (+0,81 руб. за день) и курс евро на уровне 96,75 руб. (+0,97 руб.). Основываясь на данных ЦБ, с начала лета доллар вырос на 18%, евро – на 17%, а за август – на 4,95% и 6,46% соответственно.

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