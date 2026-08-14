В «Синаре» считают временными факторы ослабления курса рубля

В четверг, 13 августа, российская валюта зафиксировала минимум с весны: курс доллара на международном валютном рынке Forex превысил 84 руб., увеличившись в моменте на 1,58% и достигнув 84,04 руб. Выше этой отметки курс последний раз был в марте 2026 г. На 14 августа Банк России установил курс доллара на отметке 83,81 руб. (+0,81 руб. за день) и курс евро на уровне 96,75 руб. (+0,97 руб.). Основываясь на данных ЦБ, с начала лета доллар вырос на 18%, евро – на 17%, а за август – на 4,95% и 6,46% соответственно.