Банк «Точка» приостанавливает собственную программу кредитования

Качество собственного кредитного портфеля не влияет на устойчивость банка, заверил Мальцев. Для клиентов, которые уже оформили кредит в самом банке, сохраняются сроки кредитования и действующий график платежей, сказал он. После им могут быть предложены иные продукты финансирования банков-партнеров, так как «Точка» продолжает развивать интеграции в рамках концепции «Мультибанка». В этом случае клиентам не нужно открывать счета в других банках, чтобы пользоваться их продуктами, заявил Мальцев: они могут получить предложение о кредите, оформить его и получить деньги в интерфейсе «Точки». Уже сейчас для каждого третьего активного клиента банка сформировано одобренное предложение от банка-партнера, добавил он.