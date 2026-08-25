Банк «Точка» приостанавливает собственную программу кредитования

Банк «Точка» приостанавливает собственную программу кредитованияОн продолжит развивать выдачу ссуд через банки-партнеры
Банк для предпринимателей «Точка» в среднесрочной перспективе планирует сконцентрироваться на партнерской модели кредитования, а не увеличивать собственный портфель. Об этом «Ведомостям» рассказал лидер направления «Финансирование» Григорий Мальцев.
21 августа агентство «Эксперт РА» опубликовало релиз с подтверждением кредитного рейтинга банка, где отметило, что «Точка» временно остановил выдачу новых кредитных продуктов и в среднесрочной перспективе не планирует масштабирование этого направления бизнеса. Кредитный портфель банка, представленный преимущественно овердрафтами юрлиц и ИП, занимает несущественную долю активов – около 2% на 1 июля, или чуть более 7 млрд руб. – и имеет низкое качество, пишет агентство: доля просроченной задолженности на 1 июля превышает 20%.
Сейчас 68% выданных кредитов приходится на продукты банков-партнеров, в то время как размер собственного кредитного портфеля составляет 2% от объема активов банка, добавил Мальцев.
«Эксперт РА» сохранило рейтинг банка на уровне ruA- со стабильным прогнозом и оценил его капитализацию как достаточную с учетом бизнес-модели и низкой концентрации кредитного риска. По итогам первого полугодия 2026 г. банк «Точка» заработал 9,5 млрд руб., следует из релиза «Эксперт РА». Год назад, согласно данным на сайте ЦБ, банк заработал 6,16 млрд руб.
Качество собственного кредитного портфеля не влияет на устойчивость банка, заверил Мальцев. Для клиентов, которые уже оформили кредит в самом банке, сохраняются сроки кредитования и действующий график платежей, сказал он. После им могут быть предложены иные продукты финансирования банков-партнеров, так как «Точка» продолжает развивать интеграции в рамках концепции «Мультибанка». В этом случае клиентам не нужно открывать счета в других банках, чтобы пользоваться их продуктами, заявил Мальцев: они могут получить предложение о кредите, оформить его и получить деньги в интерфейсе «Точки». Уже сейчас для каждого третьего активного клиента банка сформировано одобренное предложение от банка-партнера, добавил он.
Банк «Точка» запустил собственную линейку кредитования для малого и среднего бизнеса на любые цели в конце октября 2025 г., писали «Ведомости». Ранее банк выдавал кредиты только через банков-партнеров, среди которых были Т-банк, банк Дом.РФ и «МСП банк». Решение открыть собственное кредитование было связано запросом предпринимателей-клиентов банка, поясняла тогда руководитель кредитного направления Ангелина Крашенинникова. На старте собственных кредитных программ банк предлагал два продукта по ставке от 21,81% годовых. Первый – овердрафт на срок до 60 дней. Второй – экспресс-кредит до 12 месяцев только для действующих клиентов. Максимальная сумма по кредитам – до 50 млн руб. Получить кредит мог действующий бизнес (ООО и ИП) с оборотом от 200 000 руб. в месяц и кредитной историей от трех месяцев после регистрации.
«Точка» – цифровой банк, предлагающий широкий спектр финансовых и нефинансовых услуг для бизнеса. Он начал свою деятельность в 2015 г. как финтех-платформа на базе кредитных организаций, включая банк «Открытие», но в 2023 г. получил собственную лицензию в ЦБ.
В 2018 г. «Открытие», Qiwi и «Точка» создали совместное предприятие АО «Точка», в котором у «Открытия» было 50% плюс 1 акция, у Qiwi – 40%, а у менеджмента «Точки» через Catalytic People – 10% минус 1 акция. В 2021 г. Qiwi продала свою долю «Открытию». В марте 2022 г. «Открытие» продало 90% акций банку непрофильных активов «Траст», а тот летом 2023 г. продал 90,01% консорциуму инвесторов, включающему топ-менеджеров «Точки» и группу «Интеррос» Владимира Потанина. В 2024 г. стало известно, что 25% акций АО «Точка» приобрела VK, а также в число инвесторов вошла компания 1С.
В мае 2025 г. «Т-технологии» получили контрольную долю (50,01%) в МКООО «Каталитик пипл», которая владела 64% в АО «Точка». Остальная часть «Каталитика» принадлежит «Интерросу». Затем «Т» решил консолидировать до 100% акций АО. В апреле VK продала «Интерросу» 25% АО за 21,2 млрд руб. Неизвестно продала ли 1С свою долю.