Альфа-банк поможет бизнесу внедрять роботов

Альфа-банк поможет бизнесу внедрять роботовГлавный потенциал инициативы в «одном окне», в котором соединят технологии и финансовый продукт с оценкой рисков
Альфа-банк создает в своей структуре лабораторию роботизации – она будет заниматься диагностикой бизнес-процессов клиентов и подбором решений для внедрения робототехники, рассказал «Ведомостям» первый зампред правления, директор крупного и среднего бизнеса банка Владимир Воейков. Объемы финансирования проекта он не раскрыл.
По словам Воейкова, бизнесу для роботизации не хватает понятной экспертизы и проверенных решений – лаборатория должна закрыть эти потребности на одной площадке. Среди целевых клиентов Воейков называет крупный и средний бизнес в ритейле, логистике, промышленности и агросекторе. Верхних лимитов по финансированию, числу клиентов или сделок на старте банк не устанавливает – итоговые показатели будут зависеть от спроса и рыночной конъюнктуры, уточнил топ-менеджер.