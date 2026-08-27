Альфа-банк поможет бизнесу внедрять роботов

По словам Воейкова, бизнесу для роботизации не хватает понятной экспертизы и проверенных решений – лаборатория должна закрыть эти потребности на одной площадке. Среди целевых клиентов Воейков называет крупный и средний бизнес в ритейле, логистике, промышленности и агросекторе. Верхних лимитов по финансированию, числу клиентов или сделок на старте банк не устанавливает – итоговые показатели будут зависеть от спроса и рыночной конъюнктуры, уточнил топ-менеджер.