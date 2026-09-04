Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
TATN587,1+1,93%CNY Бирж.12,907-0,57%IMOEX2 214,76+1,36%RTSI802,99+1,49%RGBI113,630%RGBITR772,19+0,03%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Суд Гааги отказал России в иммунитете в спорах украинских компаний с «Газпромом»

«Славутич» и «Жнива» добиваются компенсации за якобы экспроприированные государством активы
Артем Кульша
Ведомости
Ведомости

Апелляционный суд Гааги отказал России в иммунитете в двух делах, в которых украинские компании пытаются взыскать с «Газпрома» компенсацию за активы, якобы экспроприированные на новых российских территориях. Об этом «Ведомости» узнали из судебных материалов. Разбирательства управляющей компании «Славутич-инвест» и сельхозкомпании «Жнива» со структурами «Газпрома» направлены на новое рассмотрение в первую инстанцию – Окружной суд Гааги.

Вы видите 4% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её