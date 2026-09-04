Суд Гааги отказал России в иммунитете в спорах украинских компаний с «Газпромом»

Апелляционный суд Гааги отказал России в иммунитете в двух делах, в которых украинские компании пытаются взыскать с «Газпрома» компенсацию за активы, якобы экспроприированные на новых российских территориях. Об этом «Ведомости» узнали из судебных материалов. Разбирательства управляющей компании «Славутич-инвест» и сельхозкомпании «Жнива» со структурами «Газпрома» направлены на новое рассмотрение в первую инстанцию – Окружной суд Гааги.