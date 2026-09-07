Стоимость риска банков стабилизируется на повышенном уровне

CoR – показатель, который отражает, какую часть портфеля банк теряет из-за невозврата кредитов. Сейчас он остается на повышенном уровне, отмечает «Эйлер». Во II квартале 2026 г. показатель по корпоративному портфелю вырос на 0,2 процентного пункта (п. п.) год к году с 1,1 до 1,3%, говорится в материале ЦБ «Обзор банковского сектора». В рознице он уменьшился на 1 п. п. с 3,2 до 2,2%. В 2026 г. регулятор прогнозирует CoR корпоративного сегмента на уровне 1,3–1,7%, розничного – 2,2–2,6%. На конец июня корпоративный портфель банков составлял 86,84 трлн руб., увеличившись на 11,7%, а розничный вырос на 6% до 39,7 трлн руб.