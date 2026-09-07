АРЦП предложила отдельно выделить бездоходный ЦФА с защитой от банкротства

От уже разрешенного законом инструмента – бессрочного ЦФА с выплатой дохода, доступного только квалифицированным инвесторам, – номинальный ЦФА отличается тремя признаками: он не приносит дохода, доступен неограниченному кругу лиц, включая неквалифицированных инвесторов, без лимитов и обращается исключительно в контуре операторов информационных систем по выпуску ЦФА – как расчетное средство между ними, а не объект инвестирования.