АРЦП предложила отдельно выделить бездоходный ЦФА с защитой от банкротства

АРЦП предложила отдельно выделить бездоходный ЦФА с защитой от банкротстваУчастники рынка считают статус оправданным, только если инструмент даст новый функционал – но пока его не видят
Ассоциация экспертов рынка цифровых прав (АРЦП) предложила Банку России ввести в отдельную категорию определенный вид стейблкойнов, «номинальных ЦФА» – бездоходных цифровых прав, которые эмитент обязан гасить и выпускать по фиксированному номиналу по требованию держателя. Инициативу ассоциация изложила в письме на имя первого зампреда ЦБ Владимира Чистюхина от 31 августа. Документ есть у «Ведомостей», его получение подтвердил представитель Банка России.
От уже разрешенного законом инструмента – бессрочного ЦФА с выплатой дохода, доступного только квалифицированным инвесторам, – номинальный ЦФА отличается тремя признаками: он не приносит дохода, доступен неограниченному кругу лиц, включая неквалифицированных инвесторов, без лимитов и обращается исключительно в контуре операторов информационных систем по выпуску ЦФА – как расчетное средство между ними, а не объект инвестирования.