Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI819,85+2,1%RGBI113,98+0,16%CNY Бирж.12,783-0,96%IMOEX2 253,41+1,75%RGBITR775,42+0,25%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

АРЦП предложила отдельно выделить бездоходный ЦФА с защитой от банкротства

Участники рынка считают статус оправданным, только если инструмент даст новый функционал – но пока его не видят
Наталья Заруцкая
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Ассоциация экспертов рынка цифровых прав (АРЦП) предложила Банку России ввести в отдельную категорию определенный вид стейблкойнов, «номинальных ЦФА» – бездоходных цифровых прав, которые эмитент обязан гасить и выпускать по фиксированному номиналу по требованию держателя. Инициативу ассоциация изложила в письме на имя первого зампреда ЦБ Владимира Чистюхина от 31 августа. Документ есть у «Ведомостей», его получение подтвердил представитель Банка России.

От уже разрешенного законом инструмента – бессрочного ЦФА с выплатой дохода, доступного только квалифицированным инвесторам, – номинальный ЦФА отличается тремя признаками: он не приносит дохода, доступен неограниченному кругу лиц, включая неквалифицированных инвесторов, без лимитов и обращается исключительно в контуре операторов информационных систем по выпуску ЦФА – как расчетное средство между ними, а не объект инвестирования.

Вы видите 8% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте