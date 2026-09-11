ВТБ хочет ускорить продажу «Росгосстраха»Банк планирует успеть подготовиться к новому регулированию непрофильных активов
«С большой вероятностью» ВТБ успеет продать «Росгосстрах» до конца 2026 г. в рамках работы по продаже непрофильных активов, сказал журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. «Пока есть пара кандидатов, их мы не называем. По регуляторным причинам это точно не банковские группы и точно не страховые компании», – уточнил он.
Причина ускорения сделки – в следующем году заработает новое регулирование непрофильных активов. Появится риск-чувствительный лимит (РЧЛ), это лимит в процентах от капитала банка, вложения в непрофильные активы свыше которого считаются избыточными и подлежат вычету из капитала.
Но в сентябре совет директоров Банка России одобрил нормативный акт, устанавливающий лимит к капиталу на «отдельные активы», которые в прошлых итерациях регулирования ЦБ называл иммобилизованными – документ находится на регистрации в Минюсте, знает Пьянов. В обновленном документе изменены регуляторные параметры, в соответствии с которыми к «отдельным активам» ЦБ приравняет страховые компании и НПФ, отмечает он. Документ должен вступить в силу с 1 апреля 2027 г., а первый расчет капитала будет на 1 июля 2027 г. «В связи с этим мы намерены ускоряться – чтобы к 1 апреля реализовать страховую компанию «Росгосстрах», с большой вероятностью – внутри 2026 г.», – говорит топ-менеджер ВТБ.
ВТБ планирует провести денежную сделку, «Росгосстрах-жизнь» в ее периметр не входит. На прибыль группы по итогам 2026 г. сделка не сильно повлияет, говорит Пьянов. Новые сроки возможной сделки будут определены в течение 1-2 месяцев.
«Страховой актив продавать легко. В России счетное количество 100-летних брендов, «Росгосстрах» – один из столетних брендов. Основной доход страховщиков – инвестиционная деятельность, чем выше ключевая ставка, тем выше доходы, так как компании инвестируют не в акции, а облигации. Пока продолжается период сравнительно высокой ключевой ставки, страховой бизнес выгоден», – говорит Пьянов.
С учетом будущего регулирования группа ВТБ будет соблюдать все лимиты от капитала, заверил Пьянов. Лимит в 2027 г. будет 100%, в 2028 – 85%, в 2029 – 70%. ВТБ планирует успеть снизить сумму таких активов до 2,7 трлн руб. (с учетом коэффициентов иммобилизации), чтобы не было вычета из капитала. С этим объемом банк должен войти в 1 апреля, говорит Пьянов. В ходе подготовки к новому регулированию за последние три года ВТБ продал более 200 млрд руб. непрофильных активов – земли, гостиницы, девелоперский бизнес. Одна из последних сделок — продажа девелопера «ГАЛС девелопмент».
Новое регулирование ЦБ предусматривает классификацию определенных активов банками в одну из трех групп с коэффициентом от 1 до 3 в зависимости от рискованности актива (его вида, ликвидности, срока нахождения на балансе). Предельное значение показателя РЧЛ устанавливается в размере 25% от капитала банков, но вводится пятилетний (с 2027 по 2031 г.) график (100–85–70–50–25%) выхода на целевой уровень.
«Росгосстрах» – одна из крупнейших страховых компаний. По итогам 2025 г. на страховом рынке она заняла 13-е место со сборами 99,5 млрд руб., следует из данных «Эксперт РА». Основными направлениями деятельности являются ОСАГО и каско, а также страхование имущества физлиц, ДМС и страхование от несчастных случаев. Чистая прибыль «Росгосстраха» в 2025 г. выросла почти на 6% до 8,84 млрд руб.
Страховая вошла в состав группы ВТБ в рамках сделки по покупке активов банка «ФК Открытие» в декабре 2022 г. В 2023 г. банк пытался продать «Росгосстрах», но его не устроила цена потенциальных покупателей, поэтому он отказался от продажи. Вместо этого группа начала проводить консолидацию своих страховых активов на базе «Росгосстраха», чтобы повысить ценность актива. В сентябре 2023 г. предправления ВТБ Андрей Костин заявил, что банк пока отложил продажу компании.
В начале 2025 г. вопрос продажи «Росгосстраха» опять появился в повестке – в апреле Костин говорил, что у ВТБ есть два покупателя на активы страховщика. Наиболее вероятным кандидатом на приобретение считается финансово-инвестиционная группа «Регион», писал «Интерфакс» со ссылкой на источник на страховом рынке. Тогда один из экспертов страхового рынка оценил рыночную стоимость «Росгосстраха» в 100 млрд руб. и более. По его же словам, помимо «Региона» потенциальным покупателем был «Согаз». Это затем опровергал Пьянов, заявив, что ни «Согаз», ни «Регион» не были потенциальным кандидатом. По словам самого Костина, претендент на покупку один и это «игрок на финансовом рынке, но не на страховом». РБК писал, что покупателем «Росгосстраха» может стать «Балтийский лизинг», предложение по сделке направлено на согласование в Банк России.
Но в конце 2025 г. стало известно, что сделка по продаже «Росгосстраха» застопорилась из-за возникших сложностей с ее финансированием. Из-за этого потенциальные покупатели пока не смогли получить согласование Банка России, пояснял Пьянов в эфире телеканала РБК.
В феврале 2026 г. на покупку «Росгосстраха» было уже два потенциальных покупателя – оба находятся в поисках средств для финансирования сделки, говорил Пьянов. Спустя несколько месяцев, в конце мая, он допустил, что сделка может не состояться и в этом году. Но уже 3 июня он заявил, что ВТБ приблизился к закрытию сделки по продаже «Росгосстраха» и, может быть, до конца года завершит ее.
По последним оценкам, предполагаемая сумма сделки может составить 50 млрд руб., что скорее нижняя граница разумного диапазона, а максимум может превысить 70 млрд руб. Так как стандартная методология оценки страховщика строится на таких мультипликаторах, как P/BV (цена к балансовой стоимости капитала) и P/E (цена к прибыли), то, если считать по балансу с коэффициентом 0,7, получается как раз около 51 млрд руб., пояснял управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Сумма, рассчитанная по мультипликатору прибыли (0,8), составит примерно 70–71 млрд руб., добавлял он.
В начале июня 2026 г. акционеры «Росгосстраха» приняли решение о выплате дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 0,00408577 руб. на одну облигацию эмитента – всего около 2 млрд руб. Датой на получение дивидендов определили 15 июня. При этом компания не будет выплачивать дивиденды по итогам 2025 г.