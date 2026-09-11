ВТБ хочет ускорить продажу «Росгосстраха»

В начале 2025 г. вопрос продажи «Росгосстраха» опять появился в повестке – в апреле Костин говорил, что у ВТБ есть два покупателя на активы страховщика. Наиболее вероятным кандидатом на приобретение считается финансово-инвестиционная группа «Регион», писал «Интерфакс» со ссылкой на источник на страховом рынке. Тогда один из экспертов страхового рынка оценил рыночную стоимость «Росгосстраха» в 100 млрд руб. и более. По его же словам, помимо «Региона» потенциальным покупателем был «Согаз». Это затем опровергал Пьянов, заявив, что ни «Согаз», ни «Регион» не были потенциальным кандидатом. По словам самого Костина, претендент на покупку один и это «игрок на финансовом рынке, но не на страховом». РБК писал, что покупателем «Росгосстраха» может стать «Балтийский лизинг», предложение по сделке направлено на согласование в Банк России.