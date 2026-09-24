НСПК и ЦБ доработают сервис по возмещению украденных денег

НСПК и ЦБ доработают сервис по возмещению украденных денегЗа добровольный возврат похищенных средств регулятор готов удалять человека из базы мошенников
Национальная система платежных карт (НСПК) совместно с ЦБ и банками работают над внедрением в сервис «Добрая воля» механизма, который позволит автоматически исключать реквизиты людей из базы данных ЦБ о мошенниках, если они добровольно вернули жертвам похищенные средства. Об этом рассказал заместитель гендиректора НСПК Максим Крукелис на Международном банковском форуме, организованном Ассоциацией банков России. Пилот такого системного взаимодействия запустят уже в октябре, указал он.
НСПК запустила сервис «Добрая воля» в конце 2023 г. С его помощью банки могут договариваться и возвращать похищенные у граждан средства без привязки к конкретному платежу и каналу хищения. То есть сервис позволяет финансовым организациям возвращать деньги в случаях блокировки банком – получателем платежа суммы для перевода мошеннику и принятого решения вернуть средства. С 1 ноября 2025 г. НСПК внедрила систему межбанковского поощрения в рамках этой системы: банк, вернувший деньги, получает вознаграждение в размере 5% от суммы транзакции, но не более 5000 руб. за одну операцию; выплаты проводит банк-отправитель, которому возвращены средства. Сейчас к сервису подключено 80 банков, уточнил Крукелис. За восемь месяцев этого года возвращено гражданам уже 370 млн руб., похищенных мошенниками, сообщил он.
Механизм автоматического исключения реквизитов граждан из базы ЦБ по мошенникам касается ситуаций, когда конечный получатель средств случайно оказался в сомнительной цепочке перевода денег и не знал, что получил украденные деньги. Например, человек получил оплату за продажу своей криптовалюты; но по факту эти средства украдены мошенниками у другого пользователя и переведены продавцу, пояснил журналистам в кулуарах форума директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров. Когда клиент банка сталкивается с ограничением доступа к своему счету или онлайн-сервису и выясняет, что внесен в базу ЦБ, он может обратиться в свой банк и попросить инициировать возврат средств жертве, указывает он. Если похищенные средства возвращаются через «Добрую волю» и жертва подтверждает их получение, банк автоматически направляет в ЦБ заявление о деактуализации операции без добровольного согласия, и получателя украденных денег удаляют из базы мошенников.
Пилот нужен, чтобы правильно и точно настроить механизм и его автоматическое срабатывание, отметил Уваров. Причем встроить такое взаимодействие можно не только в сервис «Добрая воля», но и в ситуации, когда денежные средства перечисляют из одного банка в другой и они зависают между счетами из-за подозрений в мошеннической операции, добавил он. Если по итогам тестирования механизм будет успешно работать, целесообразно пересмотреть правила участия банков в сервисе НСПК, чтобы как можно больше или даже все кредитные организации его использовали, заявил Уваров.
Отдельно прорабатывается вопрос отмены комиссий банкам за проведение возврата украденных средств через сервис «Добрая воля», продолжил Уваров, человеку должна возвращаться вся похищенная сумма. Сейчас жертва не понимает, почему банк – инициатор возврата удерживает часть денег, поэтому вопрос требует дополнительного регулирования, пояснил он.
В настоящий момент человек, внесенный в базу мошенников ЦБ, не располагает изобилием механизмов для исключения из нее. Основной способ – обратиться в свой банк или сам ЦБ с заявлением. Если этот вариант не срабатывает, то остается добиваться через суд.
Способ исключения из базы мошенников после возврата жертве украденных средств Центробанк предложил в феврале 2026 г. Человеку, который захочет воспользоваться процедурой, необходимо обратиться в свой банк (непосредственно в отделение, по телефону горячей линии или через онлайн-сервис) и указать в заявлении номер запроса по операции без добровольного согласия клиента (REQ). Этот идентификатор мошеннического перевода Банк России предоставляет гражданину по результатам рассмотрения его обращения об исключении реквизитов из базы данных. После этого банк заявителя проводит процедуру возврата денежных средств в размере суммы мошеннической операции. Как только жертва получит деньги на свой счет, ее банку необходимо направить в ЦБ подтверждающую информацию. Регулятор учитывает ее при принятии решения об исключении сведений о гражданине из базы данных о мошеннических операциях.
Новым механизмом возврата с середины февраля по 10 сентября 2026 г. уже воспользовалось 15 500 человек, вернув 650 млн руб., похищенных мошенниками, указал Уваров.
За первое полугодие 2026 г. злоумышленники украли у граждан более 13,3 млрд руб., из которых удалось вернуть около 2,25 млрд (16,9%), следует из данных ЦБ. В то же время банкам удалось предотвратить хищения у граждан и компаний на 3,7 трлн руб.