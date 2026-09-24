НСПК и ЦБ доработают сервис по возмещению украденных денег

Механизм автоматического исключения реквизитов граждан из базы ЦБ по мошенникам касается ситуаций, когда конечный получатель средств случайно оказался в сомнительной цепочке перевода денег и не знал, что получил украденные деньги. Например, человек получил оплату за продажу своей криптовалюты; но по факту эти средства украдены мошенниками у другого пользователя и переведены продавцу, пояснил журналистам в кулуарах форума директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров. Когда клиент банка сталкивается с ограничением доступа к своему счету или онлайн-сервису и выясняет, что внесен в базу ЦБ, он может обратиться в свой банк и попросить инициировать возврат средств жертве, указывает он. Если похищенные средства возвращаются через «Добрую волю» и жертва подтверждает их получение, банк автоматически направляет в ЦБ заявление о деактуализации операции без добровольного согласия, и получателя украденных денег удаляют из базы мошенников.