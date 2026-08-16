МВД предупредило россиян о рисках при переводах от незнакомцев
Россиянам не следует самостоятельно возвращать деньги, ошибочно или неожиданно поступившие на банковский счет от неизвестного отправителя. Об этом «РИА Новости» заявили в пресс-службе МВД России.
В ведомстве рекомендовали не вступать с незнакомцами в длительную переписку и не поддаваться на их уговоры.
Правоохранители отдельно подчеркнули, что возвращать полученные средства через банковское приложение или по реквизитам, продиктованным отправителем по телефону или присланным в сообщении, не следует. По данным МВД, таким способом мошенники могут вовлекать граждан в схемы по выводу похищенных средств. Также россиянам советуют не переходить по ссылкам от неизвестных лиц и не вводить личную или банковскую информацию на сторонних сайтах.
9 августа в МВД рассказали, что мошенники при онлайн-покупках используют поддельные ссылки банков и доставки для кражи данных карт. Как пояснили в полиции, аферисты присылают ссылки на фальшивые страницы оплаты, похожие на сайты банков и доставки. При вводе данных их перехватывают для хищения средств. В МВД по итогам анализа выделили несколько типичных мошеннических схем – вывод с платформы, искусственная срочность и многократные платежи.
ФСБ предупредила о новой схеме мошенничества: телефонные аферисты, сотрудничающие с украинской стороной, звонят россиянам и предлагают срочно обновить сим-карту. Таким образом они выманивают код, открывающий доступ к мобильному банку. После списания небольшой суммы со счета гражданину звонит другой злоумышленник, представляющийся сотрудником ФСБ, и требует перевести все оставшиеся деньги на «безопасный счет».