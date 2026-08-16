МВД предупредило россиян о рисках при переводах от незнакомцев

Правоохранители отдельно подчеркнули, что возвращать полученные средства через банковское приложение или по реквизитам, продиктованным отправителем по телефону или присланным в сообщении, не следует. По данным МВД, таким способом мошенники могут вовлекать граждан в схемы по выводу похищенных средств. Также россиянам советуют не переходить по ссылкам от неизвестных лиц и не вводить личную или банковскую информацию на сторонних сайтах.