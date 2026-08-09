Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI874,64-1,12%RGBI115,35+0,15%CNY Бирж.12,239+1,31%IMOEX2 281,31-0,2%RGBITR777,42+0,24%
Главная / Общество /

В МВД рассказали, как мошенники похищают данные карт при покупках онлайн

Ведомости

Мошенники при онлайн-покупках используют поддельные ссылки банков и доставки для кражи данных карт. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

Как пояснили в полиции, аферисты присылают ссылки на фальшивые страницы оплаты, похожие на сайты банков и доставки. При вводе данных карты перехватывают их для хищения средств.

В МВД по итогам анализа выделили несколько типичных мошеннических схем – вывод с платформы, искусственная срочность и многократные платежи.

В августе ФСБ предупредила о новой схеме мошенничества: телефонные аферисты, сотрудничающие с украинской стороной, звонят россиянам и предлагают срочно обновить сим-карту. Таким образом они выманивают код, открывающий доступ к мобильному банку. После списания небольшой суммы со счета гражданину звонит другой злоумышленник, представляющийся сотрудником ФСБ, и требует перевести все оставшиеся деньги на «безопасный счет».

3 августа стало известно о другой мошеннической схеме. Аферисты, действуя от имени Роспотребнадзора, начали рассылать на электронную почту предпринимателей уведомления о якобы предстоящих внеплановых проверках.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь