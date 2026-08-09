В МВД рассказали, как мошенники похищают данные карт при покупках онлайн

В августе ФСБ предупредила о новой схеме мошенничества: телефонные аферисты, сотрудничающие с украинской стороной, звонят россиянам и предлагают срочно обновить сим-карту. Таким образом они выманивают код, открывающий доступ к мобильному банку. После списания небольшой суммы со счета гражданину звонит другой злоумышленник, представляющийся сотрудником ФСБ, и требует перевести все оставшиеся деньги на «безопасный счет».