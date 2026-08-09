В МВД рассказали, как мошенники похищают данные карт при покупках онлайн
Мошенники при онлайн-покупках используют поддельные ссылки банков и доставки для кражи данных карт. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.
Как пояснили в полиции, аферисты присылают ссылки на фальшивые страницы оплаты, похожие на сайты банков и доставки. При вводе данных карты перехватывают их для хищения средств.
В МВД по итогам анализа выделили несколько типичных мошеннических схем – вывод с платформы, искусственная срочность и многократные платежи.
В августе ФСБ предупредила о новой схеме мошенничества: телефонные аферисты, сотрудничающие с украинской стороной, звонят россиянам и предлагают срочно обновить сим-карту. Таким образом они выманивают код, открывающий доступ к мобильному банку. После списания небольшой суммы со счета гражданину звонит другой злоумышленник, представляющийся сотрудником ФСБ, и требует перевести все оставшиеся деньги на «безопасный счет».
3 августа стало известно о другой мошеннической схеме. Аферисты, действуя от имени Роспотребнадзора, начали рассылать на электронную почту предпринимателей уведомления о якобы предстоящих внеплановых проверках.