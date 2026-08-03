Роспотребнадзор предупредил россиян о новой схеме мошенников

«Идет массовая рассылка уведомлений о проведении в отношении них внеплановой проверки в рамках 294-ФЗ с указанием QR-кода и необходимостью перехода по ссылке и оплаты почтовых услуг. Сообщаем, что эта информация не соответствует действительности», – говорится в сообщении.