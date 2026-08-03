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Роспотребнадзор предупредил россиян о новой схеме мошенников

Ведомости

Мошенники от лица Роспотребнадзора начали рассылать письма на электронную почту предпринимателей о внеплановых проверках со стороны ведомства. Об этом сообщили в пресс-релизе Роспотребнадзора.

«Идет массовая рассылка уведомлений о проведении в отношении них внеплановой проверки в рамках 294-ФЗ с указанием QR-кода и необходимостью перехода по ссылке и оплаты почтовых услуг. Сообщаем, что эта информация не соответствует действительности», – говорится в сообщении.

В официальных письмах Ропотребнадзора есть уникальный номер надзорного мероприятия, а также QR-код и контактные телефоны с указанием исполнителя, напомнили в ведомстве. Там также отметили, что в официальных письмах отсутствуют требования об оплате.

Ранее руководитель Блока защиты активов Страхового дома ВСК Олег Ручкин раскрыл самые распространенные схемы обмана автовладельцев с ОСАГО. Эксперт указал, что самый распространенный способ мошенничества – продажа поддельного документа. Насторожить россиян в таких случаях должны три момента: цена, способ оплаты и финальная проверка в базе данных.

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