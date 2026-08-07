Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI874,64-1,12%RGBI115,35+0,15%CNY Бирж.12,239+1,31%IMOEX2 281,31-0,2%RGBITR777,42+0,24%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

ФСБ предупредила о новой схеме мошенников с обновлением сим-карт

Ведомости

Телефонные аферисты, сотрудничающие с украинской стороной, звонят россиянам и предлагают срочно обновить сим-карту, выманивая личные данные. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на УФСБ России по Пензенской области.

Согласно публикации, мошенники под видом необходимости обновить сим-карту вынуждают жертву назвать код, открывающий доступ к мобильному банку. После списания небольшой суммы со счета гражданину звонит другой злоумышленник, представляющийся сотрудником ФСБ, и требует перевести все оставшиеся деньги на «безопасный счёт».

Мошенники также предлагают жертвам «вернуть» деньги за сбор данных о предприятиях или диверсии на военных и инфраструктурных объектах. По данным ФСБ, аферисты могут быть связаны с украинскими вооруженными националистическими формированиями.

Ранее, 3 августа, стало известно о другой мошеннической схеме. Мошенники, действуя от имени Роспотребнадзора, начали рассылать на электронную почту предпринимателей уведомления о якобы предстоящих внеплановых проверках ведомства.

В тот же день руководитель Блока защиты активов Страхового дома ВСК Олег Ручкин рассказал о наиболее частых способах обмана автовладельцев при оформлении ОСАГО. По его словам, самым популярным методом мошенничества остается продажа поддельного полиса. Эксперт предупредил, что россиянам следует обращать внимание на три ключевых момента: цену, порядок оплаты и обязательную проверку в официальной базе данных.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь