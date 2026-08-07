ФСБ предупредила о новой схеме мошенников с обновлением сим-карт

В тот же день руководитель Блока защиты активов Страхового дома ВСК Олег Ручкин рассказал о наиболее частых способах обмана автовладельцев при оформлении ОСАГО. По его словам, самым популярным методом мошенничества остается продажа поддельного полиса. Эксперт предупредил, что россиянам следует обращать внимание на три ключевых момента: цену, порядок оплаты и обязательную проверку в официальной базе данных.