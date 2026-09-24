ЦБ в октябре начнет консультации с потенциальными покупателями части НСПК

Впервые Набиуллина публично допустила возможность приватизации НСПК в будущем в 2024 г. После этого, в сентябре 2025 г., ЦБ опубликовал доклад, где коротко обозначил, как может выглядеть частичная приватизация НСПК. Один из вариантов, который в итоге и собирается реализовать Центробанк, это продажа пакета акций на рынке с учетом того, что у самого ЦБ останется более 50%+1 акция и не более 5% в одни руки.