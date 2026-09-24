Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,656-0,35%VEON-RX67,9-2,16%AVAN540+0,37%IMOEX2 308,21-0,18%RTSI861,57-0,17%RGBI112,33+0,02%RGBITR768,79+0,05%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

ЦБ в октябре начнет консультации с потенциальными покупателями части НСПК

Банкам ЦБ готов поэтапно снижать тарифы в национальной платежной системе
Наталья Заруцкая
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Банк России намерен поэтапно снижать тарифы для банков в рамках работы с Национальной системой платежных карт (НСПК; принадлежит ЦБ), заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пленарной сессии XXIII Международного банковского форума, организованного Ассоциацией банков России. В ходе оценки компании перед продажей Центробанк увидел такую возможность, пояснила она: это повлияет на оценку стоимости НСПК. 

«Мы считаем, что НСПК должна остаться рентабельной, самоокупаемой и позволяющей инвестировать в проекты развития. Но мы приняли принципиальное решение, посмотрев на эту ситуацию, что будем поэтапно уменьшать тарифы для банков», – отметила она. При этом Набиуллина допустила и некоторое повышение тарифов в будущем, если рентабельность окажется недостаточной для реализации необходимых проектов. 

Банк России уже в октябре завершит оценку НСПК и начнет консультации с ее потенциальными покупателями, которые подписали NDA (соглашение о неразглашении), сказала Набиуллина. Количество покупателей она не раскрыла, но оценила их число как «достаточное, возможно, даже будет конкуренция». 

Хотя потенциальные покупатели не раскрываются, несколько банков уже заявили о своем желании купить долю НСПК. Предправления ВТБ Андрей Костин в кулуарах банковского форума сказал журналистам, что банк заинтересован в покупке 5% доли.

Костин заявил о готовности ВТБ приобрести 5% НСПК

Финансы / Банки

Ранее о готовности войти в капитал НСПК говорил председатель правления Россельхозбанка Борис Листов в кулуарах Финансового конгресса. Он также раскрыл некоторые подробности продажи, указав, что участникам рынка предложат миноритарный портфель, а возможное количество новых акционеров может составить порядка 20. Также, по его словам, продажа долей предполагается в формате cash-out – средства инвесторов получит нынешний акционер НСПК, то есть Банк России.

ЦБ хочет привлечь к покупке НСПК не чисто финансовых инвесторов, которые будут заинтересованы в монопольно устанавливаемых тарифах на платежные услуги, а партнеров по развитию национальной инфраструктуры, сказала Набиуллина. Цель продажи – привлечь участников платежного рынка в управление НСПК, в обсуждение стратегии развития национальной платежной инфраструктуры, в создание и развитие новых проектов, чтобы обеспечить инновационную среду для всего финансового бизнеса, прозрачность тарифообразования, пояснила она. «Мне кажется, что участники рынка должны быть более активно вовлечены в направление развития инфраструктуры. Это наша ключевая задача при приватизации НСПК», – заявила глава ЦБ.

Впервые Набиуллина публично допустила возможность приватизации НСПК в будущем в 2024 г. После этого, в сентябре 2025 г., ЦБ опубликовал доклад, где коротко обозначил, как может выглядеть частичная приватизация НСПК. Один из вариантов, который в итоге и собирается реализовать Центробанк, это продажа пакета акций на рынке с учетом того, что у самого ЦБ останется более 50%+1 акция и не более 5% в одни руки.

Читайте также:НСПК и ЦБ доработают сервис по возмещению украденных денег
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь