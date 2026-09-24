ЦБ в октябре начнет консультации с потенциальными покупателями части НСПК

ЦБ в октябре начнет консультации с потенциальными покупателями части НСПКБанкам ЦБ готов поэтапно снижать тарифы в национальной платежной системе
Банк России намерен поэтапно снижать тарифы для банков в рамках работы с Национальной системой платежных карт (НСПК; принадлежит ЦБ), заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пленарной сессии XXIII Международного банковского форума, организованного Ассоциацией банков России. В ходе оценки компании перед продажей Центробанк увидел такую возможность, пояснила она: это повлияет на оценку стоимости НСПК.
«Мы считаем, что НСПК должна остаться рентабельной, самоокупаемой и позволяющей инвестировать в проекты развития. Но мы приняли принципиальное решение, посмотрев на эту ситуацию, что будем поэтапно уменьшать тарифы для банков», – отметила она. При этом Набиуллина допустила и некоторое повышение тарифов в будущем, если рентабельность окажется недостаточной для реализации необходимых проектов.
Банк России уже в октябре завершит оценку НСПК и начнет консультации с ее потенциальными покупателями, которые подписали NDA (соглашение о неразглашении), сказала Набиуллина. Количество покупателей она не раскрыла, но оценила их число как «достаточное, возможно, даже будет конкуренция».
Хотя потенциальные покупатели не раскрываются, несколько банков уже заявили о своем желании купить долю НСПК. Предправления ВТБ Андрей Костин в кулуарах банковского форума сказал журналистам, что банк заинтересован в покупке 5% доли.
Ранее о готовности войти в капитал НСПК говорил председатель правления Россельхозбанка Борис Листов в кулуарах Финансового конгресса. Он также раскрыл некоторые подробности продажи, указав, что участникам рынка предложат миноритарный портфель, а возможное количество новых акционеров может составить порядка 20. Также, по его словам, продажа долей предполагается в формате cash-out – средства инвесторов получит нынешний акционер НСПК, то есть Банк России.
ЦБ хочет привлечь к покупке НСПК не чисто финансовых инвесторов, которые будут заинтересованы в монопольно устанавливаемых тарифах на платежные услуги, а партнеров по развитию национальной инфраструктуры, сказала Набиуллина. Цель продажи – привлечь участников платежного рынка в управление НСПК, в обсуждение стратегии развития национальной платежной инфраструктуры, в создание и развитие новых проектов, чтобы обеспечить инновационную среду для всего финансового бизнеса, прозрачность тарифообразования, пояснила она. «Мне кажется, что участники рынка должны быть более активно вовлечены в направление развития инфраструктуры. Это наша ключевая задача при приватизации НСПК», – заявила глава ЦБ.
Впервые Набиуллина публично допустила возможность приватизации НСПК в будущем в 2024 г. После этого, в сентябре 2025 г., ЦБ опубликовал доклад, где коротко обозначил, как может выглядеть частичная приватизация НСПК. Один из вариантов, который в итоге и собирается реализовать Центробанк, это продажа пакета акций на рынке с учетом того, что у самого ЦБ останется более 50%+1 акция и не более 5% в одни руки.