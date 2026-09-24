Костин заявил о готовности ВТБ приобрести 5% НСПК
ВТБ заинтересован в покупке доли в Национальной системе платежных карт (НСПК) и готов приобрести 5% компании. Об этом заявил на Международном банковском форуме председатель правления банка Андрей Костин.
«Мы заинтересованы. Мы готовы купить 5%», – сказал Костин, отвечая на вопрос о возможном вхождении ВТБ в капитал НСПК.
Оценка НСПК, которая является оператором карт «Мир», завершается, сообщила на форуме председатель Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, уже в октябре ЦБ рассчитывает начать консультации с потенциальными покупателями, подписавшими соглашения о неразглашении (NDA). Интерес к покупке долей в компании она назвала большим.
Набиуллина также сообщила, что ЦБ намерен поэтапно снижать тарифы НСПК для банков, что будет учитываться при оценке стоимости компании. При этом НСПК должна оставаться рентабельной и иметь возможность инвестировать в развитие. Если в дальнейшем рентабельность окажется недостаточной для реализации необходимых проектов, тарифы могут быть повышены, отметила глава ЦБ.
19 февраля Банк России сообщил об отсутствии явного интереса рынка к приватизации НСПК. Регулятор при этом был готов продолжить обсуждение при появлении конкретных предложений. Рассматривались два варианта – продажа миноритарного пакета участникам рынка либо выделение отдельных сервисов НСПК в новую компанию с последующей продажей ее доли.
2 июля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор начал обсуждать с банками возможную частичную приватизацию НСПК. Банк России намерен сохранить более 50% плюс одну акцию компании, а доля одного инвестора не должна превышать 5%. Перед возможной сделкой ЦБ планирует провести рыночную оценку НСПК.
В тот же день председатель правления Россельхозбанка Борис Листов заявил о готовности банка войти в капитал НСПК. По его словам, у компании может появиться около 20 новых акционеров, а продажа долей предполагается в формате cash-out – средства инвесторов получит нынешний акционер НСПК, то есть Банк России.