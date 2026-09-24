Костин заявил о готовности ВТБ приобрести 5% НСПК

Набиуллина также сообщила, что ЦБ намерен поэтапно снижать тарифы НСПК для банков, что будет учитываться при оценке стоимости компании. При этом НСПК должна оставаться рентабельной и иметь возможность инвестировать в развитие. Если в дальнейшем рентабельность окажется недостаточной для реализации необходимых проектов, тарифы могут быть повышены, отметила глава ЦБ.