ЦБ начал обсуждать с банками возможную приватизацию НСПК

2 июля предправления Россельхозбанка Борис Листов в кулуарах Финансового конгресса заявил, что банк поддерживает идею частичной приватизации Национальной системы платежных карт (НСПК), которая сейчас полностью принадлежит Банку России, и готов войти в капитал компании. Участникам рынка предложат миноритарный портфель, а возможное количество новых акционеров может составить порядка 20, рассказал Листов. Многие считают, что таким образом НСПК привлекает дополнительный капитал для своего развития, но сейчас компании хватает прибыли, чтобы развиваться самостоятельно, отметил Листов. Поэтому предполагается, что вхождение в компанию будет в формате cash-out.