ЦБ начал обсуждать с банками возможную приватизацию НСПК
Банк России приступил к обсуждению с банковским сообществом возможной частичной приватизации Национальной системы платежных карт (НСПК), которая является оператором карт «Мир». Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в рамках Финансового конгресса ЦБ РФ.
По словам главы регулятора, речь пока идет лишь о начальном этапе обсуждения. По данным ЦБ, законодательство разрешает продать пакет акций в рынок с учетом того, что у Банка России останется более 50%+1 акция и не более 5% в одни руки.
Она также сообщила, что Банк России намерен провести рыночную оценку НСПК. По ее словам, это необходимо, чтобы потенциальные инвесторы понимали возможную стоимость пакета акций и условия участия в сделке.
2 июля предправления Россельхозбанка Борис Листов в кулуарах Финансового конгресса заявил, что банк поддерживает идею частичной приватизации Национальной системы платежных карт (НСПК), которая сейчас полностью принадлежит Банку России, и готов войти в капитал компании. Участникам рынка предложат миноритарный портфель, а возможное количество новых акционеров может составить порядка 20, рассказал Листов. Многие считают, что таким образом НСПК привлекает дополнительный капитал для своего развития, но сейчас компании хватает прибыли, чтобы развиваться самостоятельно, отметил Листов. Поэтому предполагается, что вхождение в компанию будет в формате cash-out.
Впервые Набиуллина публично допустила возможность приватизации НСПК в будущем в 2024 г. После этого, в сентябре 2025 г., ЦБ опубликовал доклад, где коротко обозначил, как может выглядеть частичная приватизация НСПК. Помимо продажи миноритарного пакета акций участникам рынка Банк России описал еще один возможный вариант – выделение ряда сервисов НСПК в отдельную компанию (механизм spin-off) с последующим акционированием или продажей компании либо ее доли участникам рынка.