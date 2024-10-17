Банк России допустил привлечение частного капитала в НСПК

О начале обсуждения вопроса приватизации НСПК стало известно в 2021 г., об этом, в частности, писал «Коммерсантъ». Источники издания в Минфине подтвердили информацию и заявили, что приватизация нужна. По словам собеседников издания, тему приватизации НСПК поднял замглавы ФАС Андрей Кашеваров на закрытом консультативном совете по вопросам развития национальной платежной системы при главе ЦБ.