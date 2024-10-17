Банк России допустил привлечение частного капитала в НСПК
Привлечение частного капитала в Национальную систему платежных карт (НСПК) возможно, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. При этом важно не допускать монополизации, отметила она.
«Это структура, которая обеспечивает развитие национальной финансовой инфраструктуры, равноудаленно от всех», – добавила она. По словам Набиуллиной, к вопросу приватизации НСПК можно вернуться позже, поскольку он «не такой актуальный».
О начале обсуждения вопроса приватизации НСПК стало известно в 2021 г., об этом, в частности, писал «Коммерсантъ». Источники издания в Минфине подтвердили информацию и заявили, что приватизация нужна. По словам собеседников издания, тему приватизации НСПК поднял замглавы ФАС Андрей Кашеваров на закрытом консультативном совете по вопросам развития национальной платежной системы при главе ЦБ.
НСПК полностью принадлежит ЦБ. По закону доля Банка России не может быть ниже 50% акций плюс одна. В ЦБ рассказывали, что вопрос приватизации НСПК периодически поднимается представителями рынка, однако ЦБ, Минфин и ФАС не обсуждают его.