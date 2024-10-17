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Банк России допустил привлечение частного капитала в НСПК

Ведомости

Привлечение частного капитала в Национальную систему платежных карт (НСПК) возможно, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. При этом важно не допускать монополизации, отметила она.

«Это структура, которая обеспечивает развитие национальной финансовой инфраструктуры, равноудаленно от всех», – добавила она. По словам Набиуллиной, к вопросу приватизации НСПК можно вернуться позже, поскольку он «не такой актуальный».

О начале обсуждения вопроса приватизации НСПК стало известно в 2021 г., об этом, в частности, писал «Коммерсантъ». Источники издания в Минфине подтвердили информацию и заявили, что приватизация нужна. По словам собеседников издания, тему приватизации НСПК поднял замглавы ФАС Андрей Кашеваров на закрытом консультативном совете по вопросам развития национальной платежной системы при главе ЦБ.

НСПК полностью принадлежит ЦБ. По закону доля Банка России не может быть ниже 50% акций плюс одна. В ЦБ рассказывали, что вопрос приватизации НСПК периодически поднимается представителями рынка, однако ЦБ, Минфин и ФАС не обсуждают его.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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