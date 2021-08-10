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«Коммерсантъ» узнал об обсуждении приватизации оператора карт «Мир»

Ведомости

Минфин начал обсуждать вопрос приватизации Национальной системы платежных карт (НСПК), которая является оператором карт «Мир», сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка. Источники издания в Минфине подтвердили информацию и отметили, что конкретики пока мало, но есть принципиальное понимание, что приватизация нужна. Сейчас идет разработка концепции.

По данным источников, тему приватизации НСПК поднял замглавы ФАС Андрей Кашеваров на закрытом консультативном совете по вопросам развития национальной платежной системы при главе ЦБ. Изданию не удалось с ним связаться. В пресс-службе ФАС заявили, что вопрос приватизации НСПК требует тщательной проработки. Служба не участвует в его обсуждении.

Сейчас НСПК полностью принадлежит ЦБ. По закону доля Банка России не может быть ниже 50% акций плюс одна. В ЦБ рассказали, что вопрос приватизации НСПК периодически поднимается представителями рынка, однако ЦБ, Минфин и ФАС не обсуждают его. ЦБ не планирует изменений в акционерной структуре в ближайшие 3-5 лет. В НСПК отказались от комментариев, в Минфине не ответили на запрос издания.

По информации собеседников издания, вопрос не вышел на межведомственный уровень, он обсуждается рынком и Минфином. «Есть две основные идеи — передать (как в случае со Сбербанком.— «Ъ») 50% плюс 1 акцию НСПК от ЦБ правительству, а остальное поделить между системно значимыми участниками платежного рынка»,— рассказал один из источников. Минфин выступает за приватизацию 100% компании в рамках IPO.

Эксперты отметили, что приватизация компании снимет конфликт интересов, так как ЦБ регулирует рынок платежных систем и владеет одной из них.

Компания была создана в 2014 г. для защиты расчетов по картам от санкций против России. В 2015 г. начался выпуск карт «Мир». Платежная система заняла 24% российского рынка. Сейчас все платежи Visa и MasterCard в России проходят через НСПК, которая также является оператором «Системы быстрых платежей». Выручка НСПК по РСБУ за 2020 г. выросла на 37,5% до 22,23 млрд руб. Чистая прибыль в годовом выражении выросла почти в 1,5 раза до 8,23 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных