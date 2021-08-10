«Коммерсантъ» узнал об обсуждении приватизации оператора карт «Мир»

Компания была создана в 2014 г. для защиты расчетов по картам от санкций против России. В 2015 г. начался выпуск карт «Мир». Платежная система заняла 24% российского рынка. Сейчас все платежи Visa и MasterCard в России проходят через НСПК, которая также является оператором «Системы быстрых платежей». Выручка НСПК по РСБУ за 2020 г. выросла на 37,5% до 22,23 млрд руб. Чистая прибыль в годовом выражении выросла почти в 1,5 раза до 8,23 млрд руб.