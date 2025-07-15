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ЦБ не исключил привлечения инвесторов в отдельные сервисы НСПК

Регулятор снова вернулся к вопросу приватизации системы
Инна Шульгина
Наталья Заруцкая
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Инвесторы могут быть привлечены в отдельные сервисы Национальной системы платежных карт (НСПК). Такую возможность допустил заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам, где обсуждался законопроект по универсальному QR.

В ходе совещания сенатор Николай Журавлев напомнил, что в законе прописано право Центрального банка о приватизации до 25% НСПК. Он спросил, рассматривает ли регулятор такую возможность, так как частные инвестиции в НСПК привнесли бы дополнительный контроль и вклад в демонополизацию и развитие конкуренции.

По словам Гузнова, такие возможности анализируются.

«И это касается не целостной структуры НСПК, а отдельных сервисов, которые в большей степени уже сейчас могут быть с коммерческим участием. Сейчас эта работа идет», – сказал он.

Представитель Центробанка отметил, что когда эта работа будет завершена, будет соответствующее представление, в том числе на площадке Совета Федерации. Гузнов также сказал, что не стоит говорить о монополизации применительно к теме универсального QR. Такие аргументы также звучали при создании НСПК, напомнил он. При этом именно появление единой национальной карты «Мир» в 2022 г. «спасло страну и розничные платежи от масштабного сбоя, который мог произойти из-за ушедших операторов международных платежных систем», заявил Гузнов.

«Ведомости» направили запрос в НСПК, но  там отказались от комментариев.

Вопрос о возможной приватизации НСПК поднимался уже несколько раз с 2021 г., тогда об этом, в частности, писал «Коммерсантъ». Источники издания в Минфине подтвердили информацию и заявили, что приватизация нужна. По словам собеседников издания, тему приватизации НСПК поднял замглавы ФАС Андрей Кашеваров на закрытом консультативном совете по вопросам развития национальной платежной системы при главе ЦБ.

В 2023 г. председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью РБК также предлагал продать НСПК, чтобы «банки стали ее участниками». Такой вариант он озвучил в качестве одного из возможных сценариев развития конкуренции на финансовом рынке.

В 2024 г. председатель ЦБ Эльвира Набиуллина допускала привлечение частного капитала в НСПК. Она отмечала, что это возможно только под контролем регулятора – во избежание превращения системы в «монополиста».

НСПК полностью принадлежит ЦБ. Согласно законодательству, доля Банка России не может быть ниже 50% плюс одна акция.

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