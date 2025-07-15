ЦБ не исключил привлечения инвесторов в отдельные сервисы НСПК

Представитель Центробанка отметил, что когда эта работа будет завершена, будет соответствующее представление, в том числе на площадке Совета Федерации. Гузнов также сказал, что не стоит говорить о монополизации применительно к теме универсального QR. Такие аргументы также звучали при создании НСПК, напомнил он. При этом именно появление единой национальной карты «Мир» в 2022 г. «спасло страну и розничные платежи от масштабного сбоя, который мог произойти из-за ушедших операторов международных платежных систем», заявил Гузнов.