ЦБ не исключил привлечения инвесторов в отдельные сервисы НСПК

ЦБ не исключил привлечения инвесторов в отдельные сервисы НСПКРегулятор снова вернулся к вопросу приватизации системы
Инвесторы могут быть привлечены в отдельные сервисы Национальной системы платежных карт (НСПК). Такую возможность допустил заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам, где обсуждался законопроект по универсальному QR.
В ходе совещания сенатор Николай Журавлев напомнил, что в законе прописано право Центрального банка о приватизации до 25% НСПК. Он спросил, рассматривает ли регулятор такую возможность, так как частные инвестиции в НСПК привнесли бы дополнительный контроль и вклад в демонополизацию и развитие конкуренции.
По словам Гузнова, такие возможности анализируются.
«И это касается не целостной структуры НСПК, а отдельных сервисов, которые в большей степени уже сейчас могут быть с коммерческим участием. Сейчас эта работа идет», – сказал он.
Представитель Центробанка отметил, что когда эта работа будет завершена, будет соответствующее представление, в том числе на площадке Совета Федерации. Гузнов также сказал, что не стоит говорить о монополизации применительно к теме универсального QR. Такие аргументы также звучали при создании НСПК, напомнил он. При этом именно появление единой национальной карты «Мир» в 2022 г. «спасло страну и розничные платежи от масштабного сбоя, который мог произойти из-за ушедших операторов международных платежных систем», заявил Гузнов.
«Ведомости» направили запрос в НСПК, но там отказались от комментариев.
Вопрос о возможной приватизации НСПК поднимался уже несколько раз с 2021 г., тогда об этом, в частности, писал «Коммерсантъ». Источники издания в Минфине подтвердили информацию и заявили, что приватизация нужна. По словам собеседников издания, тему приватизации НСПК поднял замглавы ФАС Андрей Кашеваров на закрытом консультативном совете по вопросам развития национальной платежной системы при главе ЦБ.
В 2023 г. председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью РБК также предлагал продать НСПК, чтобы «банки стали ее участниками». Такой вариант он озвучил в качестве одного из возможных сценариев развития конкуренции на финансовом рынке.
В 2024 г. председатель ЦБ Эльвира Набиуллина допускала привлечение частного капитала в НСПК. Она отмечала, что это возможно только под контролем регулятора – во избежание превращения системы в «монополиста».
НСПК полностью принадлежит ЦБ. Согласно законодательству, доля Банка России не может быть ниже 50% плюс одна акция.