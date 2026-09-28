Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI851,55+0,26%RGBI112,28+0,04%CNY Бирж.12,51-0,71%IMOEX2 279,86+0,26%RGBITR769,46+0,14%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Банки опасаются ухудшения качества кредитов МСБ из-за налогов и ставки

Малый бизнес намного чувствительнее к падению спроса, чем крупный, предупреждают риск-менеджеры
Екатерина Литова
Сильнее всего кредитный риск тревожит системно значимые банки
Сильнее всего кредитный риск тревожит системно значимые банки / Андрей Гордеев / Ведомости

Российские финансовые институты ждут ухудшения качества кредитов малому и среднему бизнесу (МСБ): 63% из них прогнозируют рост проблем в этом сегменте, следует из опроса «Б1» руководителей профильных подразделений 39 банков с 94% активов сектора (итоги есть у «Ведомостей»). Главной угрозой для заемщиков МСБ риск-менеджеры считают не ключевую ставку, а возросшую налоговую нагрузку.

Объем кредитов субъектам МСП на 1 июля без учета застройщиков и кредитов более 8 млрд руб. был 6,5 трлн руб. и снизился год к году на 5,5%, следует из данных ЦБ.

Вы видите 8% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь