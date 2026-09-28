Банки опасаются ухудшения качества кредитов МСБ из-за налогов и ставки

Банки опасаются ухудшения качества кредитов МСБ из-за налогов и ставкиМалый бизнес намного чувствительнее к падению спроса, чем крупный, предупреждают риск-менеджеры
Российские финансовые институты ждут ухудшения качества кредитов малому и среднему бизнесу (МСБ): 63% из них прогнозируют рост проблем в этом сегменте, следует из опроса «Б1» руководителей профильных подразделений 39 банков с 94% активов сектора (итоги есть у «Ведомостей»). Главной угрозой для заемщиков МСБ риск-менеджеры считают не ключевую ставку, а возросшую налоговую нагрузку.
Объем кредитов субъектам МСП на 1 июля без учета застройщиков и кредитов более 8 млрд руб. был 6,5 трлн руб. и снизился год к году на 5,5%, следует из данных ЦБ.
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