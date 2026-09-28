Банки опасаются ухудшения качества кредитов МСБ из-за налогов и ставки

Российские финансовые институты ждут ухудшения качества кредитов малому и среднему бизнесу (МСБ): 63% из них прогнозируют рост проблем в этом сегменте, следует из опроса «Б1» руководителей профильных подразделений 39 банков с 94% активов сектора (итоги есть у «Ведомостей»). Главной угрозой для заемщиков МСБ риск-менеджеры считают не ключевую ставку, а возросшую налоговую нагрузку.