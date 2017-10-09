Почему защита прав заемщиков стимулирует незаконные методы сбора долгов
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Российских взыскателей всегда удивляет отношение европейцев к долгам. Внешне коллекторы в Чехии или Польше не отличаются от сотрудников крупных коллекторских агентств в России. Те же офисы и требования к костюмам и галстукам для выездных сотрудников – должник должен видеть в глазок двери не рэкетира, а официальное лицо. Такие же IT-технологии и планшеты, с помощью которых записывают встречи с заемщиком и контролируют местонахождение сотрудников. Похоже и другое: коллекторов не любят, криминальные истории на периферии этого рынка в Европе тоже случаются, рынок МФО так же выдает займы по ставкам до 1000% годовых.
Однако 70% европейских должников отвечают на звонки взыскателей, и более чем в половине случаев достигается договоренность об оплате долга. В России показатель контактности должников составляет 15-20%, и менее трети из тех, кто отвечает на звонки, готов идти навстречу досудебным предложениям кредиторов. И это при том, что в большинстве европейских стран нет таких жестких «антиколлекторских» ограничений, что введены в России законом «О защите прав физлиц при взыскании»: не более одного звонка в сутки, двух в неделю, возможность отказа должника от общения и т. д.
Российский рынок продажи долгов, объем которого стабилизировался в последние 2-3 года на уровне около 450 млрд руб., сравним с рынком в небольшой европейской стране. Но прибыли и инвестиции коллекторских агентств в Европе выше в десятки раз. Крупные агентства там открыто размещают свои акции на биржах. Например, стоимость одной из лидирующих польских коллекторских компаний составляет около 3,1 млрд евро – это более половины всего российского рынка цессии (продажи долгов). На том же самом количестве кредитных кейсов, что и в России, европейские коллекторы собирают в 2-3 раза больше долгов и делают более успешный бизнес.
Получается, что при отсутствии сверхжестких законодательных норм и коллекторы, и должники в Европе ведут себя более цивилизованно. Как им это удается?
Суда на них нет
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