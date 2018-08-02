Как с легкой «ноги Акинфеева» в России запускаются деньги будущего

Сторублевка-мем

Памятная банкнота к ЧМ-2018, выпущенная Банком России ограниченным тиражом, вызвала небывалый ажиотаж. Первая в истории России пластиковая банкнота, единственная – с изображением футболиста, и, наконец, главное – символ первого в России чемпионата мира по футболу.

А «нога Акинфеева», которую болельщики разглядели в голографическом элементе после выхода России в четвертьфинал, придала банкноте новую ценность, связав ее в сознании миллионов российских болельщиков с большим спортивным успехом. Сторублевка с «ногой Акинфеева» стала мемом, войдя в культурное пространство раньше, чем в наличный оборот. И это большая удача для Банка России – с таким стартом переход на пластиковые деньги может оказаться быстрее и проще. Презентуя в мае новую банкноту, ЦБ сообщил, что планирует и дальше использовать в эмиссии технологию на полимерной основе. По сути, футбольная сторублевка станет прототипом будущих наличных денег в стране, где доля наличных платежей в общем объеме розничных операций составляет 70%.

Михаил Джапаридзе/ТАСС Памятная 100-рублевая банкнота Банка России к чемпионату мира по футболу FIFA 2018

Переход на полимерные банкноты (специалисты-технологи, правда, настаивают, что это именно пластиковые деньги, потому что целлюлоза, на которой наличные печатаются до сих пор, это тоже полимер) – естественный и неизбежный шаг для России. Запуская эмиссию таких денег, Банк России присоединится еще к полусотне стран, выпускающих либо часть, либо весь банкнотный ряд на «пластике». Среди них Австралия, где вся наличная валюта с 1988 г. производится из специального тонкого пластика. Великобритания начала заменять бумажные деньги на пластиковые два года назад: в 2016 г. появились полимерные купюры в 5 фунтов, летом 2017 г. – в 10 фунтов, а к 2020 г. планируется начать замену 20-фунтовых.

Главная причина перехода с бумаги на полимерные материалы – долговечность. Деньги нового поколения устойчивы к температуре, влаге, загрязнениям, их трудно порвать и даже сжечь сложно. Зато можно постирать в стиральной машине. Другое их преимущество – инновационные способы защиты от подделки (прозрачные участки на поверхности, оптические дифракционные элементы, трехмерный эффект и проч.). Закономерно, что и в России тестировать полимерные деньги начали с самой ходовой купюры в розничном обороте – сторублевки. Ее срок «жизни» – около полугода. Постоянно изымать из оборота быстро ветшающие банкноты и печатать их заново – недешевое удовольствие. Полимерные же купюры даже при очень активном использовании живут несколько лет.

«Вечные» наличные vs PayPass

На уровне государства наличные деньги по-прежнему – часть национальной системы финансовой безопасности и самый устойчивый платежный инструмент на случай санкций или техногенных катастроф.

Движение в сторону безналичных расчетов усилилось в мире на пике глобализации, но сейчас мировая экономика переживает дезинтеграцию и, как следствие, наличный оборот растет во всех странах. К тому же банковский сектор стал технологичным – наличный оборот практически полностью автоматизирован, а банкоматы, терминалы и счетчики банкнот требуют принципиально другого качества валюты. Все это заставляет эмиссионные центры государств совершенствовать систему наличных платежей.

Переход на пластик абсолютно укладывается в логику развития наличных денег в мире. Когда человечество научилось лить металл, появились монеты, после изобретения печатного станка в оборот вошли бумажные деньги. С развитием технологий бумагу заменяют полимерные материалы. Но сейчас модернизация наличности происходит одновременно с переходом к цифровой экономике и бурным развитием финансовых технологий. Apple Pay и Samsung Pay, бесконтактные карты, электронные деньги и криптовалюты уживаются с поисками «вечного» материала для наличных денег.

Базовый подход экономистов – безналичный оборот позволит бороться с уходом от налогов, теневым бизнесом и преступностью, а заодно усилит контроль за гражданами. В прозрачной безналичной экономике почти невозможно скрыть теневые доходы и налоговые преступления, говорят экономисты. Но громкие налоговые скандалы последних лет с участием глобальных компаний – претензии Еврокомиссии к Apple в 2016 г., расследования в отношении швейцарских UBS и Credit Suisse, помогавших американцам уходить от налогов, вопросы европейских налоговиков к Google и Facebook – ставят под сомнение эту теорию.

Более того, статистика показывает, что развитые страны наращивают эмиссию наличных. Из последнего отчета Банка международных расчетов следует, что за 2012-2016 гг. объем наличности (банкноты и монеты) в США превысил 8% ВВП, в еврозоне – 10,73%, в Швейцарии – 12,32%. А в высокотехнологичной Японии доля наличных денег достигла почти 20% ВВП.

А в России этот показатель, наоборот, снизился – с 11,47 до 10,23%.

Привычка к наличным

В прошлом году специалисты Альфа-банка участвовали в международном семинаре по наличному денежному обороту CCS (Cash Cycle Seminar). Организаторы провели интерактивный опрос 155 делегатов, чтобы узнать, как те оценивают перспективы денежной наличности и что их самих останавливает на пути к «безналичному обществу». 46% участников назвали наиболее удобной для себя оплату наличными. Наличные деньги при мелких покупках (до 25 евро) предпочли использовать 40% участников опроса, кредитные и дебетовые карты – 56%, и только 4% выбрали бесконтактные мобильные платежи. Ожидания, что случится с объемом наличных платежей через 15 лет, разделились почти поровну: 44% сочли, что он не изменится, 41% – снизится. Показателен «рейтинг страхов», которые останавливают профессиональных финансистов от более активного использования безналичных расчетов. На первом месте – угроза хищения идентификационных данных и данных платежных карт (49%), хищения средств с карты (20%), отслеживание безналичных операций со стороны компаний (13%) и властей (12%).

Но тут надо сделать скидку: европейские потребители (и финансисты не исключение) очень консервативны, особенно в таких вопросах, как управление деньгами. Наличные и даже чеки представляются более понятным и надежным инструментом для многих жителей Западной Европы. Поэтому для начала власти вводят ограничения на максимальные суммы покупки с использованием наличных. Во Франции этот порог – 1000 евро. Но в повседневной жизни французы сохраняют верность наличным. Я жил во Франции в начале 2000-х гг. и могу признать: с тех пор в платежных привычках французов мало что изменилось. Во многих кафе Парижа попытка оплатить счет с мобильного телефона сейчас вызовет такое же недоумение, как если бы я попытался сделать это в 2006 г.

Россияне гораздо более восприимчивы к новым технологиям. Если еще 10 лет назад большинство из них, получив кредитную карту, шли обналичивать ее в банкомате, то сейчас москвичи оплачивают проезд в метро браслетами и мобильными телефонами.

Но в России наличный рубль имеет еще и стратегическое значение – огромная территория с неравномерным проникновением банковской инфраструктуры и частичным охватом интернета оставляет мало выбора для живущего там населения.

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