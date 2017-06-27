Банки

Первому банкомату – 50 лет

Автомат для снятия наличных денег впервые был установлен в Лондоне 27 июня 1967 года
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