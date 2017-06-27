Первому банкомату – 50 лет
Автомат для снятия наличных денег впервые был установлен в Лондоне 27 июня 1967 года
Первый банкомат по выдаче наличных денег был установлен 27 июня 1967 г. в лондонском отделении банка Barclays, машину назвали Barclaycash. На фото зампредседателя Barclays сэр Томас Блэнд (слева) открывает техническую новинку
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Банкомат был разработан Barclays совместно с фирмой De La Rue Instruments. Машина не могла автоматически проверить наличие денег на счете клиента, а выдача ограничивалась суммой в 10 фунтов
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Чтобы получить наличные, нужно было заранее получить специальный бумажный ваучер в отделении банка. Также банкомат имел клавиатуру для ввода личного пин-кода
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Несмотря на некоторые случаи вандализма банк признал эксперимент удачным и вскоре установил шесть таких машин в своих отделениях, говорится на сайте Barclays
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Английский актер Рег Вэрни (слева) снимает первые наличные Barclaycash, 27 июня 1967 г. Техническую новинку установили снаружи здания банка, чтобы клиенты могли снять деньги в любое время суток
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Банкоматы разрабатывал не только Barclays. На фото один из прототипов, представленный на ежегодной встрече Американской банковской ассоциации в Сан-Франциско в 1966 г.
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По данным МВФ на 2015 г., сейчас в мире насчитывается 40,55 банкомата на 100 000 населения. Россия в том же году была на 5-м месте по обеспеченности банкоматами (172,97 шт.)
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На родине этих приборов, в Великобритании, насчитывался 131,59 банкомата (7-е место). Данных по США на 2015 г. МВФ не приводит, в 2009 г. их было 172,98 шт. на 100 000 населения
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На 1-м месте в мире по обеспеченности банкоматами – Южная Корея (278,73), далее идут Макао (специальный административный район Китая, центр игорной индустрии; 254,13), Канада (220,54), Португалия (174,85). В Евросоюзе в целом – 70,36, в еврозоне – 72,76 банкомата
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