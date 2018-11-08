Банковские операционные модели в цифровом мире: четыре формулы успеха

Можно построить цифровую фабрику внутри банка, а можно перестать быть только им

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Оказавшись в новой цифровой реальности, многие банки, до недавних пор считавшиеся образцами финансовой респектабельности и успеха, не успевают адекватно ответить на вызовы времени и начинают проигрывать по прибыльности и качеству обслуживания более динамичным конкурентам – цифровым моделям банкинга, лидерам IT-сектора и электронной торговли. Сейчас, когда клиенты становятся требовательнее, конкуренция и расходы растут, а возврат на капитал зачастую падает ниже 10%, банкам необходимо срочно «менять игру» – повышать качество обслуживания и эффективность.

Решение этих задач, как показывает банковская практика, обеспечивает масштабная цифровизация сервисов, операционных процессов и организационных структур. При правильной реализации преобразования способны кардинально улучшить бизнес банка – например, довести долю клиентского самообслуживания до 90%, автоматизацию процессов взаимодействия с пользователем – до 70%, а отношение затрат к доходам уменьшить на 20%.

Вопрос в модели цифрового перехода: какую именно стратегию предпочесть и как оптимально ее реализовать? Анализ, проведенный на финансовых рынках нескольких континентов, показал, что на этот вопрос есть четыре ответа. И каждый – правильный.

Жук в муравейнике

Один из таких подходов – создание внутри банка своего рода цифровой фабрики (или нескольких фабрик) – нового профильного межфункционального подразделения, объединяющего как экспертов из продуктовых команд и групп клиентского обслуживания, так и ИТ-специалистов. Цель их деятельности – комплексный пересмотр процессов обслуживания клиентов, чтобы максимально улучшить опыт взаимодействия с банком, ускорить принятие кредитных решений и обеспечить доступ к продуктам 24х7.

При таком подходе формирование перспективной идеи и «лабораторное программирование» преобразований осуществляются в рабочих группах по изменению функционала бизнес-процесса. Появляется прототип нового процесса и цифрового интерфейса взаимодействия, который потом проходит тестирование с клиентами банка. Отработанная готовая модель затем масштабно внедряется в бизнес с параллельным изменением ИТ-архитектуры и ее элементов в качестве цифровой основы преобразований.

По такому пути цифровой трансформации, предполагающему создание внутри банка специального нового звена, своего рода центра перемен, пошли такие банковские структуры, как британские Lloyds и HSBC, канадский Scotiabank, швейцарский UBS и итальянский Intesa Sanpaolo. В частности, в Lloyds сумели на 15–35% уменьшить совокупные затраты по реорганизованным процессам, примерно на 30% снизить число физических транзакций с клиентами, на 50% сократить время клиентского обслуживания. Онлайн-сервисы только в клиентском сегменте дали 40%-ный прирост открытия цифровых счетов. В свою очередь Scotiabank, где перепроектирование и цифровизация процесса получения ипотечных кредитов заняли около 16 недель, добился более чем 30%-ной экономии на затратах (ежегодный эффект – порядка 30 млн евро). И установил в результате национальный рекорд: теперь подача заявки на кредитную карту занимает менее 90 секунд – быстрее всех в стране.

Переходим на agile

Иную модель выбрала голландская финансовая группа ING. Еще недавно она была построена по классическому принципу, имея более 30 изолированных разнородных организационных структур, отвечавших за клиентские сегменты, каналы и продукты.