Какие интересные идеи есть на развивающихся рынках облигаций

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













После смягчения тона в заявлениях руководителей ФРС США настроения на глобальных рынках изменились: жадность быстро сменила cтрах, цены устремились вверх. Облигации развивающихся рынков не стали исключением: с конца ноября 2018 г. по конец февраля 2019 г. индекс JPMorgan EMBI Plus Composite вырос на 7,7%, а индекс российских еврооблигаций JPMorgan EMBI Plus Russia – на 6%. Многие участники рынка прогнозируют продолжение «вечеринки» в ближайшие месяцы. Аналитики JPMorgan, например, держат рекомендацию overweight (потенциал роста выше среднего по рынку) по ставкам, валютам и суверенным облигациям развивающихся стран. Однако реакция рынков на улучшение информационного фона с конца 2018 г. достаточно сильно различалась.

Китай

Гигантский китайский рынок облигаций, который, если включать локальные выпуски, составляет около 11% от мирового, стоит особняком. Большая его доля приходится на внутренний рынок и закрыта для внешних инвесторов. Еврооблигации китайских эмитентов можно разделить на две группы – квазисуверенные выпуски государственных банков, компаний и муниципалитетов и выпуски частных компаний. У государственных корпоративных эмитентов долговая нагрузка часто выше, чем у сопоставимых иностранных компаний, раскрытие информации не соответствует международным нормам, но рынок при оценке риска принимает во внимание неявную господдержку. Один из типичных примеров – облигации химической компании ChemChina. Отношение чистого долга к EBITDA выше 10 может показаться не очень интересным. В то же время вряд ли правительство позволит чему-то случиться с компанией, поглотившей западные Krauss Maffei, Syngenta и Pirelli.

Сектор евробондов частных компаний в последние годы пострадал от ряда скандалов, связанных с недостоверными сведениями в отчетности (истории Sound Global, Hongqiao, Noble Group), после которых данные эмитентов стали подвергать более пристальной проверке. Появился целый класс компаний, таких как Muddy Waters и Emerson Analytics, которые сделали себе имя, играя на понижение облигаций китайских компаний и публикуя отчеты об их бухгалтерских махинациях.

Турция

Индекс JPMorgan EMBI Plus Turkey после драматичного падения в первой половине 2018 г. на 21% за последние полгода вырос на 19%. Турецкий рынок оказал наибольшее влияние на динамику стоимости активов всех развивающихся рынков: падение лиры доходило до 90% и спровоцировало волну распродаж на них в 2018 г. Доходности еврооблигаций Турции превышали 8%.