Финансы / Персональные финансы

Как защитить имущество семьи от кредиторов супруга-должника

Брачный контракт выручает не всегда
Елена Якушева, партнер адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры»

С каждым годом растет количество возбужденных дел о банкротстве юридических лиц, в том числе банков, а с недобросовестных владельцев бизнеса взыскиваются убытки в пользу кредиторов. Пострадать от этого могут не только сами должники, но и их близкие.

С начала 2019 г. арбитражные суды, привлекая владельцев бизнеса к ответственности по долгам компании, активно накладывают арест на их активы до рассмотрения споров по существу. Это означает, что имущественные интересы второго (настоящего или бывшего) супруга могут серьезно пострадать еще до взыскания денег.

Судебный акт о взыскании денежных средств с собственника бизнеса неизбежно ведет к возбуждению исполнительного производства – зачастую с последующей реализацией имущества.

По закону, если совместное имущество супругов не разделено, оно подлежит реализации в банкротстве в полном объеме, без выделения доли второго супруга. При этом супругу-недолжнику предоставляется денежная компенсация его доли в совместном имуществе. Она определяется исходя из суммы продажи имущества на торгах, которая, как правило, существенно ниже его реальной рыночной стоимости. А стоимость доли будет еще ниже. При этом второму супругу придется делить, например, ранее принадлежащую семье квартиру с чужим человеком, который приобретет долю должника на торгах.

Частный случай

С подобными рисками столкнулись наши клиенты – семейная пара. Муж и жена, люди среднего возраста, долгое время работали в банковской сфере. Он был топ-менеджером, она – рядовым сотрудником. За время брака супруги приобрели существенные активы – квартиры, машины, дом, земельные участки, нежилые помещения. В 2014 г. у банка отозвали лицензию.

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