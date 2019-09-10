Российский рынок акций готов к бурному росту

Он выглядит, как сжатая пружина: очень дешев, никому не нужен, при этом относительно высокого качества

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Почти все российские акции попадают в категорию так называемых stocks like bonds (акции, как облигации) – не растут значительно в цене, но приносят инвесторам регулярные дивиденды. Они могут стать альтернативой вкладам и облигациям со снижающейся доходностью.

За пять лет после введения санкций на российском рынке публичных компаний произошла достаточно большая эволюция. До 2014 г. (и особенно до 2008 г.) компании активно наращивали долг и пытались агрессивно расти за счет дешевого доступа к ликвидности и возможности делать большие покупки. В 2008–2010 гг. наступил кризис ликвидности, а после мы испытали на себе сразу три шока: стагнация экономики, затем падение цен на нефть и фактически рецессия и заключительный аккорд – санкции, которые сделали привлечение средств на иностранных рынках практически невозможным. В этот момент российские публичные компании – лидеры рынка стали делать приблизительно одно и то же – вкладывать достаточно много средств в эффективность (яркий пример – металлургический сектор), снижать долг и весь денежный поток пускать не на приобретения, а на дивиденды.

Привлекательные дивиденды

В последние годы выросли цены на сырье и оправдала себя ставка на эффективность. В итоге мы получили одну из самых высоких дивидендных доходностей в мире (у индекса РТС – более 7,4%).