Анатолий Попов: «Мы удивляемся, когда клиенты приходят в офис»

Согласно данным ФТС, российский экспорт в 2020 г. упал в денежном выражении на 20,7% (в основном за счет снижения спроса на энергоносители). При этом экспорт несырьевых товаров малыми предприятиями вырос за год на 4,1% в долларах, а средними – на 29,2%. Зампредседателя правления Сбербанка, руководитель блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Анатолий Попов рассказал «Ведомостям» о трудностях, с которыми сталкивается малый и средний бизнес во внешнеэкономической деятельности (ВЭД), а также поделился своим мнением о новом сырьевом суперцикле, последствиях введения в Европе углеродного налога и перспективах дедолларизации торговли.