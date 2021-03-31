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Анатолий Попов: «Мы удивляемся, когда клиенты приходят в офис»

Зампредседателя правления Сбербанка о технологичных способах поиска внешнеторговых партнеров для российского бизнеса
Александр Лесных
Зампредседателя правления Сбербанка Анатолий Попов /Пресс-служба Сбербанка

Согласно данным ФТС, российский экспорт в 2020 г. упал в денежном выражении на 20,7% (в основном за счет снижения спроса на энергоносители). При этом экспорт несырьевых товаров малыми предприятиями вырос за год на 4,1% в долларах, а средними – на 29,2%. Зампредседателя правления Сбербанка, руководитель блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Анатолий Попов рассказал «Ведомостям» о трудностях, с которыми сталкивается малый и средний бизнес во внешнеэкономической деятельности (ВЭД), а также поделился своим мнением о новом сырьевом суперцикле, последствиях введения в Европе углеродного налога и перспективах дедолларизации торговли.

– С какими проблемами российские экспортеры несырьевых товаров столкнулись в прошлом году, сохраняются ли эти проблемы сейчас и чем банки в этом смысле могут помочь бизнесу?
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных