«Интеррос» не хочет, чтобы мы были банком при промышленной группе»

– Когда кризис начался, Societe Generale продолжала быть максимально ответственным акционером. Все глобальные группы, банки, другие компании оказались под огромным репутационным давлением в странах своего присутствия. Присутствие в России начало становиться проблемой – давление было и общественное, со стороны акционеров, совета директоров, СМИ и социальных медиа. Было тяжело, но диалог с руководством Societe Generale, поддержка и ответственное отношение группы как акционера в любой ситуации, какой бы она ни была, – все сохранялось. Мы постоянно находились в контакте с высшим руководством группы, буквально каждый день. Оценке и тщательной проработке действий в условиях складывающейся ситуации группа уделяла, мне кажется, очень много внимания и времени.