Росбанк готовится к ребрендингу

«Интеррос» уже был акционером Росбанка. В 1998 г. группа купила банк «Независимость», а затем переименовала его в Росбанк. Societe Generale выкупила у «Интерроса» 20% акций Росбанка в 2006 г. и в последующие годы постепенно увеличивала свою долю. В декабре 2011 г. «ВТБ капитал» в результате сделки с «Интерросом» получил 11,13% акций Росбанка, которые продал Societe Generale в 2013 г. В следующем году французская финансовая группа приобрела 7% акций Росбанка у «Интерроса». В результате сделки доля Societe Generale в капитале банка выросла до 99,4%.