Росбанк готовится к ребрендингу

Росбанк готовится к ребрендингуНазвание банка сохранится, но платформа бренда и цвета изменятся
Росбанк разработает новую философию бренда из-за смены акционера, рассказал в интервью «Ведомостям» предправления Росбанка Илья Поляков: «Конечно, у нас будет ребрендинг – из логотипа будет исключено упоминание Societe Generale, изменится цветовая гамма, но само имя Росбанка останется – и это самое главное». 18 мая французская группа Societe Generale продала «Интерросу» Владимира Потанина свой финансовый бизнес в России, куда помимо Росбанка вошли «Русфинанс банк», банк «Дельтакредит» и «Росбанк страхование».
«Интеррос» уже был акционером Росбанка. В 1998 г. группа купила банк «Независимость», а затем переименовала его в Росбанк. Societe Generale выкупила у «Интерроса» 20% акций Росбанка в 2006 г. и в последующие годы постепенно увеличивала свою долю. В декабре 2011 г. «ВТБ капитал» в результате сделки с «Интерросом» получил 11,13% акций Росбанка, которые продал Societe Generale в 2013 г. В следующем году французская финансовая группа приобрела 7% акций Росбанка у «Интерроса». В результате сделки доля Societe Generale в капитале банка выросла до 99,4%.