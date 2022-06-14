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Росбанк готовится к ребрендингу

Название банка сохранится, но платформа бренда и цвета изменятся
Софья Шелудченко Екатерина Литова Мария Истомина
Евгений Разумный / Ведомости

Росбанк разработает новую философию бренда из-за смены акционера, рассказал в интервью «Ведомостям» предправления Росбанка Илья Поляков: «Конечно, у нас будет ребрендинг – из логотипа будет исключено упоминание Societe Generale, изменится цветовая гамма, но само имя Росбанка останется – и это самое главное». 18 мая французская группа Societe Generale продала «Интерросу» Владимира Потанина свой финансовый бизнес в России, куда помимо Росбанка вошли «Русфинанс банк», банк «Дельтакредит» и «Росбанк страхование».

«Интеррос» уже был акционером Росбанка. В 1998 г. группа купила банк «Независимость», а затем переименовала его в Росбанк. Societe Generale выкупила у «Интерроса» 20% акций Росбанка в 2006 г. и в последующие годы постепенно увеличивала свою долю. В декабре 2011 г. «ВТБ капитал» в результате сделки с «Интерросом» получил 11,13% акций Росбанка, которые продал Societe Generale в 2013 г. В следующем году французская финансовая группа приобрела 7% акций Росбанка у «Интерроса». В результате сделки доля Societe Generale в капитале банка выросла до 99,4%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных