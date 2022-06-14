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Глава Росбанка рассказал детали партнерства с Societe Generale

У банка будет доступ к проектам и методологии Societe Generale по риск-политике, комплаенсу, аудиту и управленческим практикам
Наталья Заруцкая Екатерина Литова
Предправления банка Илья Поляков / Евгений Разумный / Ведомости

Французская группа Societe Generale после продажи Росбанка «Интерросу» Владимира Потанина будет привилегированным партнером банка, рассказал в интервью «Ведомостям» предправления банка Илья Поляков. «Росбанк сохранил довольно много связей с французской группой Societe Generale. Новый собственник выразил заинтересованность в том, чтобы банк сохранил взвешенную риск-политику и строгие комплаенс-процедуры, прозрачную систему управления, демократичную корпоративную культуру», – уточнил Поляков.

Статус привилегированного партнерства оформлен в отдельный юридический документ с различными блоками, который был заложен в условия сделки по продаже банка, пояснил он. У Росбанка сохранится доступ к проектам и методологии Societe Generale по ключевым направлениям – риск-политике, комплаенсу, аудиту и управленческим практикам, говорит банкир. Это необходимо, чтобы «продолжать вести бизнес в соответствии с лучшими международными стандартами», отметил он.

Другой блок затрагивает все, что связано с бизнес-партнерствами. Когда банк был частью глобальной группы, многие международные клиенты Societe Generale, если они приходили в Россию, обслуживались в Росбанке – такого рода партнерство и сотрудничество продолжится, объяснил Поляков. Если какой-то международный клиент теперь обратится к Societe Generale для продолжения бизнеса в России, Росбанк будет тем банком, который Societe Generale порекомендует, добавил он.

По другим аспектам бизнеса есть тоже такого рода договоренности, добавил Поляков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных