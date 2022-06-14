Глава Росбанка рассказал детали партнерства с Societe Generale

Глава Росбанка рассказал детали партнерства с Societe GeneraleУ банка будет доступ к проектам и методологии Societe Generale по риск-политике, комплаенсу, аудиту и управленческим практикам
Французская группа Societe Generale после продажи Росбанка «Интерросу» Владимира Потанина будет привилегированным партнером банка, рассказал в интервью «Ведомостям» предправления банка Илья Поляков. «Росбанк сохранил довольно много связей с французской группой Societe Generale. Новый собственник выразил заинтересованность в том, чтобы банк сохранил взвешенную риск-политику и строгие комплаенс-процедуры, прозрачную систему управления, демократичную корпоративную культуру», – уточнил Поляков.
Статус привилегированного партнерства оформлен в отдельный юридический документ с различными блоками, который был заложен в условия сделки по продаже банка, пояснил он. У Росбанка сохранится доступ к проектам и методологии Societe Generale по ключевым направлениям – риск-политике, комплаенсу, аудиту и управленческим практикам, говорит банкир. Это необходимо, чтобы «продолжать вести бизнес в соответствии с лучшими международными стандартами», отметил он.
Другой блок затрагивает все, что связано с бизнес-партнерствами. Когда банк был частью глобальной группы, многие международные клиенты Societe Generale, если они приходили в Россию, обслуживались в Росбанке – такого рода партнерство и сотрудничество продолжится, объяснил Поляков. Если какой-то международный клиент теперь обратится к Societe Generale для продолжения бизнеса в России, Росбанк будет тем банком, который Societe Generale порекомендует, добавил он.
По другим аспектам бизнеса есть тоже такого рода договоренности, добавил Поляков.