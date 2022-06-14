Глава Росбанка рассказал детали партнерства с Societe Generale

Другой блок затрагивает все, что связано с бизнес-партнерствами. Когда банк был частью глобальной группы, многие международные клиенты Societe Generale, если они приходили в Россию, обслуживались в Росбанке – такого рода партнерство и сотрудничество продолжится, объяснил Поляков. Если какой-то международный клиент теперь обратится к Societe Generale для продолжения бизнеса в России, Росбанк будет тем банком, который Societe Generale порекомендует, добавил он.