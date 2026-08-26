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Мандат без шаблона

Почему спор о полномочиях Банка России нельзя решить по американскому шаблону
Владимир Миловидов , член-корреспондент РАН

Дискуссия о мандате Банка России развернулась в год 75-летия так называемого Аккорда 1951 г., который закрепил независимость ФРС США. Исторический опыт может оказаться полезным в поиске ответов на обсуждаемые сегодня вопросы.

В начале 50-х гг. прошлого века в США сложилась непростая экономическая ситуация. С одной стороны, послевоенный экономический рост, расширение банковского кредитования экономики, рост заработной платы. С другой – накопленный за время войны государственный долг и необходимость дальнейшего увеличения госрасходов в связи с войной в Корее. Все это раскручивало маховик инфляции. Для противодействия негативным тенденциям администрация президента Трумана стремилась удержать долгосрочные процентные ставки по госбумагам на уровне 2,5%, сохраняя тем самым стабильную цену облигаций, но при этом пошла на сугубо административные меры и в январе 1951 г. заморозила цены и заработные платы. Руководство ФРС, которая в то время фактически подчинялась казначейству США, настаивало на принятии срочных рыночных антиинфляционных мер, а именно предлагало повысить процентные ставки. В результате возник открытый конфликт между ФРС и казначейством.

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