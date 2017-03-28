В Киеве разблокировали отделение Сбербанка
Ранее радикально настроенные граждане Украины забетонировали витрины и вход в банк
Все отделения украинской «дочки» Сбербанка России разблокированы, сообщили «Интерфаксу» в кредитной организации. На фото центральное отделение в Киеве, в котором 13 марта радикально настроенные граждане Украины забетонировали витрины и вход
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«В настоящее время разблокированы все отделения банка. Два из них в Киеве и Запорожье сейчас готовятся к возобновлению обслуживания клиентов и завтра откроются в штатном режиме. Отделение банка в Днепре уже работает», - отметили в пресс-службе
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16 марта президент Украины Петр Порошенко ввел санкции против «дочек» пяти российских банков сроком на один год
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«С 28 марта отменяются все ранее установленные суточные лимиты на проведение операций с использованием корпоративных карт, а именно: на операции по снятию наличных средств с карточных счетов; на любые безналичные операции с карточных счетов», - уточнили в банке
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Ранее Сбербанк объявил о продаже 100% акций украинской «дочки» консорциуму инвесторов
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