В Киеве разблокировали отделение Сбербанка

РИА Новости

«В настоящее время разблокированы все отделения банка. Два из них в Киеве и Запорожье сейчас готовятся к возобновлению обслуживания клиентов и завтра откроются в штатном режиме. Отделение банка в Днепре уже работает», - отметили в пресс-службе

2/5