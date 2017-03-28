Сбербанк объявил о продаже дочки на Украине

Все украинские банки с российским госкапиталом на Украине ведут переговоры о продаже, заявила зампред нацбанка Украины Екатерина Рожкова

Сбербанк объявил о продаже украинской дочки. Поздно вечером, 27 марта, госбанк сообщил, что консорциум инвесторов приобретает 100% акций украинского Сбербанка - юридически обязывающий договор был подписан в понедельник. В консорциум войдут Норвик Банк (Латвия) и белорусская частная компания, говорится в сообщении госбанка. Сделка должна быть закрыта в первом полугодии 2017 г., указано там же.

Все украинские банки с российским госкапиталом на Украине ведут переговоры о продаже, заявила зампред нацбанка Украины Екатерина Рожкова в эфире телеканала «Интер» неделю назад. Продажу бизнеса она назвала лучшим способом ухода с рынка, поскольку «в сегодняшних условиях, к сожалению, о каком-то развитии дальнейшем этих банков на территории Украины говорить, конечно, нельзя».

«Ускоренная продажа банка приведет к фиксации убытка по вложениям в капитал дочернего банка, который отразится в отчетности Сбербанка по РСБУ. В то же время на уровне консолидированной отчетности группы Сбербанка влияние сделки на отчетность по МСФО не будет материальным», - говорится в сообщении госбанка.

16 марта президент Украины Петр Порошенко ввел санкции против «дочек» пяти российских банков сроком на один год. Под ограничения попали «дочка» Сбербанка, Проминвестбанк (принадлежит ВЭБу), ВТБ и «БМ банка» (принадлежит российскому ВТБ) и VS Bank, который принадлежит Сбербанку через европейскую «дочку» Sberbank Europe. Под запрет попал любой вывод капитала в пользу материнских структур в России. Предложения вступили в силу 23 марта.

Всего на Украине работает семь «дочек» российских банков. «Дочки» «Русского стандарта» (банк «Форвард») и материнской структуры Альфа-банка ABH Holdings S.A. под санкции не попали.