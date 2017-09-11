Должники с историей: 6 парламентариев-банкротов

«Вамин Татарстан»

Долг Мингазова возник из-за банкротства холдинга «Вамин Татарстан» в 2013 г., по кредитам которого он поручался. За счет имущества парламентария (а именно: 51 500 руб. и 1 евро на счетах, а также 0,05% акций Арского кирпичного завода номинальной стоимостью 34 300 руб.) было оплачено менее 0,01% всех требований кредиторов, еще 2,5% долгов были списаны за счет погашения части обязательств «Вамин Татарстан» по делу о банкротстве самой компании.

ВТБ подавал жалобу против завершения процедуры банкротства Мингазова. По мнению банка, финансовый управляющий Мингазова выявил не все имущество, не принял меры по его сохранности, не провел анализ сделок по банковским счетам Мингазова, а также не опубликовал всех сведений об инвентаризации и оценке имущества. Суд отклонил жалобу банка

2/12