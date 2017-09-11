Должники с историей: 6 парламентариев-банкротов
«Ведомости» разобрались, как исполнили свои обязанности одни из крупнейших должников – народных избранников
Вагиз Мингазов – депутат Госсовета Татарстана, бывший член Совета Федерации, основатель агропромышленного холдинга «Вамин Татарстан».
Признан банкротом в июле 2017 г., задолженность – 9 млрд руб., удовлетворены 2,6% требований кредиторов.
В 2014 г. на долги Мингазова публично обратил внимание глава Федеральной службы судебных приставов Артур Парфенчиков, после чего Мингазов покинул Совет Федерации, став депутатом Госсовета Татарстана. На момент отказа от сенаторских полномочий лидировал с просроченным долгом в 5,136 млрд руб. среди парламентариев – должников всех уровней. В конце марта 2016 г. по обращению ВТБ, которому Мингазов задолжал 410 млн руб., суд открыл дело о банкротстве депутата
Признан банкротом в июле 2017 г., задолженность – 9 млрд руб., удовлетворены 2,6% требований кредиторов.
В 2014 г. на долги Мингазова публично обратил внимание глава Федеральной службы судебных приставов Артур Парфенчиков, после чего Мингазов покинул Совет Федерации, став депутатом Госсовета Татарстана. На момент отказа от сенаторских полномочий лидировал с просроченным долгом в 5,136 млрд руб. среди парламентариев – должников всех уровней. В конце марта 2016 г. по обращению ВТБ, которому Мингазов задолжал 410 млн руб., суд открыл дело о банкротстве депутата
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Долг Мингазова возник из-за банкротства холдинга «Вамин Татарстан» в 2013 г., по кредитам которого он поручался. За счет имущества парламентария (а именно: 51 500 руб. и 1 евро на счетах, а также 0,05% акций Арского кирпичного завода номинальной стоимостью 34 300 руб.) было оплачено менее 0,01% всех требований кредиторов, еще 2,5% долгов были списаны за счет погашения части обязательств «Вамин Татарстан» по делу о банкротстве самой компании.
ВТБ подавал жалобу против завершения процедуры банкротства Мингазова. По мнению банка, финансовый управляющий Мингазова выявил не все имущество, не принял меры по его сохранности, не провел анализ сделок по банковским счетам Мингазова, а также не опубликовал всех сведений об инвентаризации и оценке имущества. Суд отклонил жалобу банка
ВТБ подавал жалобу против завершения процедуры банкротства Мингазова. По мнению банка, финансовый управляющий Мингазова выявил не все имущество, не принял меры по его сохранности, не провел анализ сделок по банковским счетам Мингазова, а также не опубликовал всех сведений об инвентаризации и оценке имущества. Суд отклонил жалобу банка
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Принадлежавшие «Вамину» Балтасинский и Арский молокозаводы достались ООО «Арча», на паритетной основе им владели дети Мингазова – Минтимер Мингазов и Фарида Фазлиева. Суд признал, что экс-сенатор сделал все возможное, чтобы расплатиться с кредиторами, сообщил человек из окружения Мингазова
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Геннадий Мурылев – депутат Волгоградской областной думы.
Признанная судами задолженность – 1,7 млрд руб. Начата процедура банкротства.
Мурылев выступал поручителем по кредиту основанного им ОАО «ЖБИ-1» и его структур на строительство жилья. В сентябре 2014 г. предприятие было признано банкротом. К середине 2015 г. суды признали просроченную задолженность Мурылева перед кредиторами более чем на 1,7 млрд руб. Из них 131,4 млн руб. он должен Сбербанку
Признанная судами задолженность – 1,7 млрд руб. Начата процедура банкротства.
Мурылев выступал поручителем по кредиту основанного им ОАО «ЖБИ-1» и его структур на строительство жилья. В сентябре 2014 г. предприятие было признано банкротом. К середине 2015 г. суды признали просроченную задолженность Мурылева перед кредиторами более чем на 1,7 млрд руб. Из них 131,4 млн руб. он должен Сбербанку
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В августе 2017 г. налоговики обратились в Арбитражный суд Волгоградской области с требованием признать Мурылева банкротом. Рассмотрение дела назначено на 19 сентября. В декларации Мурылева за 2016 г. указан доход в 915 351 руб. (565 666 руб. за 2015 г.), в собственности депутата только гараж, а в бессрочном пользовании – квартира площадью 33 кв. м. В декларации супруги депутата указан годовой доход в 397 395 руб. (395 378 руб. годом ранее) и та же квартира в пользовании. Связаться с Мурылевым не удалось
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Сергей Доронин – экс-депутат Госдумы, создатель кирово-чепецкого холдинга «Абсолют-агро».
Просроченная задолженность – около 800 млн руб. (солидарно с партнером).
Доронин и его партнер, экс-депутат Заксобрания Кировской области Константин Мошуренко должны Сбербанку около 800 млн руб., сообщил представитель банка. Они поручались по кредитам холдинга. Летом 2013 г. структуры группы перестали платить по кредитам, в ноябре 2014 г. «Абсолют-агро» признана банкротом. В конце 2016 г. в отношении Доронина и Мошуренко началась процедура банкротства
Просроченная задолженность – около 800 млн руб. (солидарно с партнером).
Доронин и его партнер, экс-депутат Заксобрания Кировской области Константин Мошуренко должны Сбербанку около 800 млн руб., сообщил представитель банка. Они поручались по кредитам холдинга. Летом 2013 г. структуры группы перестали платить по кредитам, в ноябре 2014 г. «Абсолют-агро» признана банкротом. В конце 2016 г. в отношении Доронина и Мошуренко началась процедура банкротства
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У Доронина и партнеров не нашлось имущества, погашение возможно лишь за счет продажи активов ООО «Абсолют-агро», следует из материалов суда. В октябре 2016 г. в отношении Мошуренко было возбуждено уголовное дело по ст. 196 УК (преднамеренное банкротство), в 2017 г. СК сообщил о его прекращении. Следствие не нашло признаков преднамеренного банкротства. Сбербанк обжаловал постановление о прекращении дела. Оба бизнесмена по итогам выборов 2016 г. не переизбрались в законодательные собрания
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Михаил Балакин – депутат Мосгордумы, основатель «СУ-155».
Задолженность – 8 млрд руб., кредиторы обратились в суд с требованием о его банкротстве.
Финансовые проблемы у одного из крупнейших застройщиков России – группы «СУ-155» начались в 2014 г., когда она не сумела в срок выкупить собственные облигации. Затем последовали иски от кредиторов о взыскании долгов и признании компаний холдинга и поручавшегося по ее кредитам Балакина несостоятельными. По итогам 2014 г. долг группы оценивался более чем в 25 млрд руб., компания приостановила строительство
Задолженность – 8 млрд руб., кредиторы обратились в суд с требованием о его банкротстве.
Финансовые проблемы у одного из крупнейших застройщиков России – группы «СУ-155» начались в 2014 г., когда она не сумела в срок выкупить собственные облигации. Затем последовали иски от кредиторов о взыскании долгов и признании компаний холдинга и поручавшегося по ее кредитам Балакина несостоятельными. По итогам 2014 г. долг группы оценивался более чем в 25 млрд руб., компания приостановила строительство
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В декабре 2015 г. санатором «СУ-155» был назначен банк «Российский капитал» – на тот момент «дочка» АСВ, – который должен достроить 147 многоквартирных домов в 14 регионах России. Московский арбитражный суд отложил на 10 октября 2017 г. рассмотрение заявления Росбанка о банкротстве Балакина. Долг бизнесмена перед этим банком составляет 3 млрд руб., сообщал «Интерфакс». Задолженность Балакина перед банком «Открытие» – около 5 млрд руб. 18 мая представитель Сбербанка в суде заявил, что у банка «отсутствуют основания для введения процедуры банкротства в отношении бизнесмена». На момент обращения Сбербанка в суд задолженность Балакина составляла 324 млн руб., а сейчас она отсутствует, ответили «Ведомостям» в госбанке. Со Сбербанком заключено мировое соглашение, сообщил человек, близкий к Балакину
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Александр Сало – экс-депутат Законодательного собрания Самарской области.
Признанная судами просроченная задолженность в 2015 г. – 721 млн руб. В 2016 г. «Самарский элеватор», в котором Сало владел 50%, был признан банкротом, идет процедура реализации его имущества. На момент начала банкротства претензии банков к предприятию и поручавшемуся по кредитам его структур Сало составляли 721 млн руб. Сейчас остаток задолженности подконтрольной экс-депутату группы компаний по основному долгу перед Сбербанком составляет 93,9 млн руб.
Признанная судами просроченная задолженность в 2015 г. – 721 млн руб. В 2016 г. «Самарский элеватор», в котором Сало владел 50%, был признан банкротом, идет процедура реализации его имущества. На момент начала банкротства претензии банков к предприятию и поручавшемуся по кредитам его структур Сало составляли 721 млн руб. Сейчас остаток задолженности подконтрольной экс-депутату группы компаний по основному долгу перед Сбербанком составляет 93,9 млн руб.
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В отношении Сало возбуждено исполнительное производство о взыскании средств. В октябре 2015 г. суд признал Сало виновным в особо крупном мошенничестве с использованием служебного положения и нанесении побоев. Он был приговорен к двум годам и 10 дням лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. В 2016 г. условно-досрочно освобожден. В 2017 г. Сало стал фигурантом нового уголовного дела по поводу хищения зерна Росрезерва, хранившегося на подконтрольных ему элеваторах
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Александр Четвериков – экс-депутат Госдумы.
В 2015 г. приставы взыскивали с него 818 млн.
В 2007–2009 гг. выступил поручителем по кредитам Сбербанка на 1,3 млрд руб., выданным созданному им агрохолдингу. В конце 2015 г. задолженность агрохолдинга перед Сбербанком составляла 133 млн руб., а долг Четверикова – 43 млн руб., и Сбербанк подал иск о личном банкротстве поручителя. В апреле 2016 г. стороны заключили мировое соглашение. Клиент проявил готовность к конструктивному диалогу и желание исполнить свои обязательства, сообщил источник в Сбербанке
В 2015 г. приставы взыскивали с него 818 млн.
В 2007–2009 гг. выступил поручителем по кредитам Сбербанка на 1,3 млрд руб., выданным созданному им агрохолдингу. В конце 2015 г. задолженность агрохолдинга перед Сбербанком составляла 133 млн руб., а долг Четверикова – 43 млн руб., и Сбербанк подал иск о личном банкротстве поручителя. В апреле 2016 г. стороны заключили мировое соглашение. Клиент проявил готовность к конструктивному диалогу и желание исполнить свои обязательства, сообщил источник в Сбербанке
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