АСВ расплатится с ЦБ по долгам бизнес-центром почти за 6 млрд рублей - РБК

Бизнес-центр Mosfilmovsky на Воробьевых горах, принадлежащий Агентству по страхованию вкладов, будет передан в счет погашении части долга Банку России, пишет РБК. Речь идет об офисе класса А общей площадью около 15 000 кв. м. Решение о передаче здания, являющегося частью комплекса «Дом на Москфильмовской» и машиномест офиса принял совет директоров АСВ 4 марта 2017 г., сообщили в агентстве.

В ЦБ уточнили, что вопрос об использовании здания будет рассмотрен на заседании совета директоров банка. Если будет принято решение об использовании здания в качестве офиса для регулятора, в него, по подсчетам издания, смогут переехать чуть больше 1500 сотрудников Центробанка.

Ранее предполагалось, что в новый офис, стоивший АСВ 5,8 млрд руб. собственных средств, переедут сотрудники АСВ из офисов на Лесной и Летниковской улицах, из Южного порта и частично из головного офиса на улице Высоцкого, что позволило бы существенно сэкономить на аренде.

Это первый случай расплаты активами за долги в отношениях АСВ и регулятора. Дефицит фонда страхования вкладов уже несколько лет покрывается за счет кредитов Центробанка. Инициатором сделки выступил Банк России, а АСВ идею поддержали.

Первоначально размер кредитной линии Центробанка агентству составлял 110 млрд руб. В октябре 2015 г. лимит был увеличен на 220 млрд руб., в марте 2016 г. — до 420 млрд руб., затем — до 600 млрд руб, а сейчас он составляет 820 млрд руб. Средства предоставляются на возвратной основе.