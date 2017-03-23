В Госдуме назвали сроки переназначения председателя Банка России

Госдума может рассмотреть в апреле вопрос о продлении полномочий Эльвиры Набиуллиной на посту председателя Банка России. Это ТАСС сказал председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Его комитет сможет рассмотреть этот вопрос не раньше 10 апреля.

Председателя ЦБ утверждает Госдума по представлению президента за три месяца до истечения срока полномочий. С июля 2013 г. он вырос с четырех до пяти лет. Полномочия Набиуллиной истекают в этом году: она возглавила ЦБ 24 июня 2013 г. Президент Владимир Путин 22 марта предложил Думе оставить ее во главе ЦБ на второй срок.