Brent торгуется на уровне $50,4 за баррель

К 8.50 мск 27 марта майские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $50,4 за баррель. К этому же времени майские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) торговались на уровне $47,67 за баррель. На прошлой неделе WTI подешевела на 1,7%, Brent – на 1,9%, напоминает «Интерфакс». В понедельник котировки снижаются, так как данные о росте количества действующих буровых установок в США сильнее влияют на рынок, чем результаты переговоров нефтедобывающих стран об усилиях по поддержанию цен.

В минувшую пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила, что число нефтяных буровых установок в эксплуатации в США на минувшей неделе выросло на 21, до 652 единиц – максимума с 11 сентября 2015 г. Добыча нефти в США поднялась до рекордных с февраля прошлого года 9,1 млн баррелей в сутки.

Исследование Thomson Reuters на прошлой неделе показало, что далеко не для всех скважин, пробуренных в США в последнее время, выполняются заканчивание и ввод в эксплуатацию: условия выданных лицензий часто требуют от компаний-операторов начать бурение в определенные, довольно жесткие сроки. При этом фактическое начало добычи регулируется менее жестко, поэтому в сложившихся условиях компании не спешат к ней приступать. Таким образом, сигналы об увеличении числа действующих буровых установок могут не привести к столь значительному росту нефтедобычи в США, как ожидает рынок, отмечают эксперты.

В минувшие выходные в Кувейте комитет по мониторингу соглашения о сокращении добычи нефти странами ОПЕК и не-ОПЕК отложил решение о возможном продлении достигнутых для первого полугодия договоренностей еще на шеть месяцев. Члены комитета решили, что нужно изучить рекомендации всех участников договоренностей, которые должны быть подготовлены к маю.

По оценке комитета, соглашение ОПЕК и не-ОПЕК о сокращении добычи выполняется эффективно, большинство стран либо перевыполняют план, либо выйдут на целевые показатели в ближайшие дни.