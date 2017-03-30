Brent торгуется на уровне $52,45 за баррель

К 9.26 мск четверга майские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $52,45 за баррель, майские фьючерсы на WTI в Нью-Йорке – у $49,68 за баррель. За среду WTI подорожала на 2,4%, Brent – на 2,1%, напоминает «Интерфакс». Рост котировок в четверг продолжается чуть медленнее. Бурный рост в среду вызвала статистика минэнерго США, по которой за предыдущую неделю запасы нефти в стране выросли меньше, чем ожидалось. Американские НПЗ наращивают объемы переработки нефти самыми быстрыми темпами почти за три года, что повышает оптимизм инвесторов. Также позитивным фактором для рынка остается сокращение добычи в Ливии.

По данным минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 867 000 баррелей при прогнозе о росте на 2 млн баррелей и достигли 533,977 млн баррелей, обновив исторический максимум. Резервы бензина и дистиллятов сократились соответственно на 3,747 млн баррелей и 2,483 млн баррелей, в обоих случаях снижение превысило прогноз.

Французская компания Kpler SAS, которая отслеживает движение танкеров, отмечает дальнейшее сокращение экспорта нефти государствами ОПЕК в марте. По ее данным, самым значительным было снижение для Ирана – на 416 000 барр./сутки до 2,185 млн барр./сутки. Нигерия и Ливия, на которые договоренности ОПЕК об ограничении добычи не распространяются, тем не менее уменьшили продажи нефти за рубеж в общей сложности на 209 000 барр./сутки. Впервые после вступления соглашения ОПЕК и не-ОПЕК в силу существенно снизился экспорт из ОАЭ – на 220 000 барр./сутки.