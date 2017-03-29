Биржевой курс евро опустился ниже 61 рубля впервые за месяц

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже по состоянию на 17.05 мск снизился на 1,05% до 60,94 руб., опустившись ниже уровня в 61 руб. впервые за месяц - с 27 февраля 2017 г. Об этом свидетельствуют данные торгов. Курс доллара на этот момент снизился на 0,45% до 56,75 руб.

Котировки валют снижаются при подорожании нефти. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent в ходе сегодняшних торгов на бирже ICE в Лондоне с поставкой в мае 2017 г. выросла на 0,56% и достигла $51,71 за баррель.