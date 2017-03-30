СКР начал арестовывать имущество бывшего предправления Татфондбанка

Татарстанское управление СКР начало арестовывать имущество бывшего председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина, подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

«Там идут аресты, арестовывают имущество в рамках расследования дела по настоянию Следственного комитета. В суде удовлетворены ходатайства об аресте. Объекты, их количество и сумма пока не называются», — сказал собеседник агентства.

Мусин был арестован 3 марта, свою вину он не признает. По версии следствия, в августе 2016 г. сотрудники Татфондбанка с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в Центральный Банк России фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Впоследствии полученные кредитные средства в размере более 3 млрд руб. были переведены на расчетные счета аффилированных организаций Татфондбанка.

Фигурантами дела также являются директор ООО «Новая нефтехимия» Рамиль Сафин, гендиректор «Роял тайм групп» Елена Леушина и бывший первый зампред правления банка Рамиль Насыров.

3 марта ЦБ отозвал лицензии сразу у трех татарстанских банков – Татфондбанка, Интехбанка и «Анкор банка».