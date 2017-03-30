Уволен управляющий Нацбанком Татарстана

Уволен управляющий Национальным банком Республики Татарстан Мидхат Шагиахметов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. «Мидхат Шагиахметов уволен с занимаемой им должности руководителя отделения – Национального банка по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального банка России», – сказали в пресс-службе.

Информацию подтвердили в Центробанке России. Причины увольнения не называются. Шагиахметов руководил отделением ЦБ в Татарстане с октября 2014 г.

Ранее первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин говорил, что ситуация в банковской системе Татарстана «управляемая» и «удовлетворительная». Напомним, с 3 марта ЦБ отозвал лицензии сразу у трех татарстанских банков – Татфондбанка, Интехбанка и «Анкор банка».