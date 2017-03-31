Минюст хочет увеличить наказание банкирам за подделку отчетности – «Интерфакс»

Минюст России предлагает ужесточить наказание за фальсификацию отчетности банков и финансовых организаций. Так, за совершение этого преступления группой лиц по предварительному сговору или в составе организованной группы банкирам может грозить до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства.

По его словам, министерство подготовило соответствующие поправки в Уголовный кодекс (УК) РФ. Сейчас максимальное наказание за подделку отчетности - лишение свободы сроком до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

По словам источника, поправки увеличивают минимальный штраф за фальсификацию отчетности с 300 000 до 500 000 руб. Наказание в виде принудительных работ теперь будет обязательно сопровождаться лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет (сейчас это опционально).

Также Минюст предлагает увеличить до шести лет максимальный срок лишения свободы за подделку финансовых документов. Эта мера наказания также будет обязательно сопровождаться лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Если же отчетность подделывалась организованной группой или группой лиц по предварительному сговору, максимальный срок тюремного заключения составит 10 лет (с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет). Штраф в этом случае составит от 3 млн до 5 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет. Мера наказания в виде принудительных работ при подделке отчетности в составе организованной группы не предусмотрена.