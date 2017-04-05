ЦБ впервые ввел временную администрацию в банк под западными санкциями

Банк России впервые ввел временную администрацию в банк, находящийся под западными санкциями, - это Темпбанк, сотрудничавший с Сирией и Ираном.

Накануне стало известно, что ЦБ начал проверку в Темпбанке. 27 марта банк приостановил выдачу и пополнение вкладов физических лиц, а также операции по расчетным счетам.

Регулятор сообщил, что с 5 апреля функции администрации по управлению Темпбанком возложены на Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Причина - «неустойчивое финансовое положение» и «наличие угрозы интересам кредиторов и вкладчиков» банка. ЦБ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов Темпбанка сроком на три месяца.

Минфин США включил в Specially Designated Nationals List небольшой московский Темпбанк, а также его предправления Михаила Гаглоева в мае 2014 г. В отличие от других российских банков, Темпбанк и его руководители попали не под «украинские», а под «сирийские» санкции - за оказание поддержки Башару Асаду. В минувшем декабре санкции против Темпбанка были расширены. Тогда замминистра Сергей Рябков назвал этот шаг «недостойной местью» за достижения России на сирийском направлении.

Темпбанком владеет группа физлиц - Михаил Гаглоев, Елена Апанасенко, Владимир Ерибеков, Марина Кошуба, Алексей Киреев, Аркадий Вайнштейн, Дмитрий Митяев и др.

Под первую волну санкций весной 2014 г. наряду с Темпбанком подпали АБ «Россия», «СМП банк», Собинбанк, Инвесткапиталбанк, затем в него добавлялись кредитные организации, связанные с фигурантами SDN List, в том числе переданные им на санацию, и банки, активно работающие в Крыму (Генбанк, Крайинвестбанк).