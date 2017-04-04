ЦБ проводит проверку в Темпбанке

Как сообщает RNS, Центробанк начал проверку в Темпбанке. «ЦБ нас проверяет», — сообщили агентству оператор колл-центра кредитной организации. По его словам, проверка регулятора продлится до конца апреля. В пресс-службе Темпбанка подтвердили эту информацию, заявив, что не знают, с чем именно она связана.

27 марта стало известно, что банк приостановил выдачу и пополнение вкладов физических лиц, а также операции по расчетным счетам. Банк до сих пор не возобновил выдачу вкладов. Оператор колл-центра пояснил, что в банке «сейчас наличности нет». «На картотеку люди становятся. То есть приходят, подписывают заявление и становятся в очередь. Банк работает, лицензию у нас не отзывают», — добавил он.

22 марта регулятор отключил Темпбанк от системы электронных платежей, сообщал источник «Прайма». В 2014 г. банк, сотрудничающий с Сирией и Ираном, был включен в санкционный список США, в него же попал и председатель правления банка Михаил Гаглоев. В Темпбанке были открыты корреспондентские счета сирийским и иранским центральным банкам, а также местным кредитным организациям. Банк также выступил финансовым гарантом исполнения крупной российской компанией своих обязательств по исполнению государственного контракта на территории Сирии по проведению буровых работ в рамках соглашения о разделе продукции.