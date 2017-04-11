Недостаток активов Татфондбанка превысил 118 млрд рублей - ЦБ

Арбитражный суд Татарстана признал Татфондбанк банкротом, открыв в отношении банка процедуру конкурсного производства. Суд определил срок конкурсного производства - один год. Иск был подан Центральным банком России.

Представитель ЦБ Дмитрий Малиновский сообщил в ходе заседания, что общая стоимость имущества и активов банка оценивается временной администрацией на дату отзыва лицензии (3 марта) в 71,393 млрд руб., обязательства банка составляли 189,74 млрд руб.

«В заключении временной администрации обоснованно сделан вывод о недостаточности стоимости имущества и активов для исполнения его обязательств перед кредиторами и уплаты обязательных платежей.

Недостаток имущества для исполнения его обязательств на дату отзыва лицензии составил 118,347 млрд руб. Таким образом, заключение временной администрации подтвердило наличие у Татфондбанка таких признаков несостоятельности и банкротства как недостаточность стоимости имущества (активов) кредитной организации для исполнения его обязательств перед кредиторами на дату отзыва лицензии», - сообщил Малиновский.

Выводы временной администрации подтвердил Банк России.