СКР арестовывает имущество бывшего предправления Татфондбанка и аффилированных лиц

Следственное управление (СУ) СКР по Татарстану арестовывает имущество бывшего предправления Татфондбанка Роберта Мусина и аффилированных лиц, сообщает «Коммерсантъ Казань». Советский райсуд Казани выдал разрешения на арест имущества более десяти граждан, рассказали изданию в суде.

Суд дал разрешение на арест нескольких земельных участков Мусина в разных районах Татарстана (в том числе на самый крупный – в Зеленодольском районе площадью более 1,3 млн кв. м), квартиры в Казани площадью 520 кв. м и парковочного места. Под санкцию суда попало и имущество супруги бывшего предправления банка – восемь земельных участков. Также заморожены сделки с имуществом тех, кто имел отношение к Татфондбанку, в частности бывшего председателя правления банка Марата Загидуллина, у которого попали под арест участок в Лаишевском районе площадью 2500 кв. м, недостроенный дом и гараж в Казани.

В СКР пояснили, что работа по выявлению имущества аффилированных лиц продолжается.