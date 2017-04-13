Правительство увеличило уставный капитал РНКБ для инвестпроектов в Крыму

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увеличении уставного капитала Российского национального коммерческого банка (РНКБ) на 15 млрд руб. для реализации инвестпроектов в Крыму. Соответствующий документ опуликован на сайте правительства.

Увеличение уставного капитала произойдет за счет размещения дополнительных акций, которые должна приобрести в собственность Россия. Ассигнования на это предусмотрены в бюджете на 2017и и 2018-19 гг.

Как отмечается в сопроводительных документах у РНКБ не достаточно средств для финансирования проектов, стоимостью более 5 млрд руб., тогда как строительство электростанций, мусороперерабатывающих заводов, нового терминала международного аэропорта Симферополь «предполагает объём кредитования каждого из таких проектов более чем на 7–10 млрд руб».