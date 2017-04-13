Три четверти ущерба по уголовным делам приходится на финансовые преступления

Сумма причиненного вреда по оконченным уголовным делам в финансово-кредитной сфере составила 201,2 млрд руб., или 76% от общего ущерба в 263 млрд руб. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на «Сводный годовой отчет о ходе реализации эффективности госпрограмм» в России по итогам 2016 г.

Наибольший ущерб приходится на преднамеренные банкротства на фоне расчистки банковского сектора. В 2015–2016 гг. ЦБ отозвал лицензии у 217 кредитных организаций. Число преднамеренных банкротств в 2016 г. выросло на 6,6% до 146 преступлений.

Из доклада следует, что эффективность возврата похищенного определяется взаимодействием ЦБ, АСВ и правоохранительных органов, но пока оно оставляет желать лучшего. В МВД сетуют на отсутствие сигналов от финансовых органов и невозможность работать на опережение.

ЦБ критикуют за медлительность. Регулятор указывает на необходимость совершенствования уголовного законодательства и правоприменительной практики. «Банк России прорабатывает, в частности, механизм, который бы позволил передавать правоохранительным органам для расследования вывода активов документы, составляющие банковскую тайну», – сообщили в пресс-службе ЦБ.